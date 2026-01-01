Работу токамака EAST стабилизировали при сверхвысокой плотности плазмы

Китайским физикам удалось обойти этот предел в 1,3−1,65 раза при помощи двух приемов — нового подхода для разогрева плазмы, аналоги которого ранее применялись в работе стеллараторов, еще одного типа термоядерных реакторов, а также путем подбора оптимального расстояния между стенками реактора и шнуром из плазмы. Комбинация этих мер позволила ученым резко замедлить обмен атомами между диверторами — системой очистки плазмы от примесей — и плазменным шнуром, что обычно быстро приводит к его дестабилизации и перегреву стенок реактора.