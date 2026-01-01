«Желаю победы»: Нагиев впервые высказался после его слов о войне

Нагиев заявил, что его слова о фильмах про войну и серости поняли неверно.
Актер Дмитрий Нагиев в новогоднем обращении в своем блоге 1 января прокомментировал резонанс вокруг высказываний на премьере фильма «Елки-12». Артист прервал почти двухнедельное молчание на фоне обсуждения его фразы о «фильмах про войну» и серости. Обращение опубликовано в личном блоге Нагиева, на него обратили внимание подписчики и паблики в соцсетях.
«Из моих слов сделали атаку на меня, на страну, на мою страну. Ведь Дима дома. И то, что здесь происходит, касается каждого из нас в первую очередь. Я поздравляю вас с Новым годом, желаю победы во всем. Победы разума над глупостью, грязью и суетой! А еще добра, нежности и любви. С Новым годом, вас, будьте счастливы», — сказал Нагиев в своем блоге.
Ранее Нагиев, отвечая на вопросы журналистов на премьере «Елок-12», объяснил популярность новогодней франшизы тем, что зрители устали от военной тематики в кино. По его словам, сейчас выходит «столько фильмов про войну, просто серость, грязь, сил уже нет», а серия «Елок» дает образ «мирной счастливой жизни». Эти фразы разошлись по соцсетям и вызвали дискуссию среди пользователей.
После премьеры депутат Курской областной думы Дмитрий Гулиев направил обращения в Минюст и Минкульт. Он попросил оценить высказывания Нагиева и признать его иноагентом.