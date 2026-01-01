«Желаю победы»: Нагиев впервые высказался после его слов о войне

«Из моих слов сделали атаку на меня, на страну, на мою страну. Ведь Дима дома. И то, что здесь происходит, касается каждого из нас в первую очередь. Я поздравляю вас с Новым годом, желаю победы во всем. Победы разума над глупостью, грязью и суетой! А еще добра, нежности и любви. С Новым годом, вас, будьте счастливы», — сказал Нагиев в своем блоге.