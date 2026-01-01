Ричмонд
Чиновников заставили пересчитать платежи за плохую воду в челябинском поселке

Жителям поселка Луговой Челябинской области произведен перерасчет платы за питьевую воду, не соответствовавшую нормам. Прокурор обратился в суд, который удовлетворил иск и обязал муниципальное предприятие сделать перерасчет после выявления нарушений. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Жителям поселка Луговой Челябинской области произведен перерасчет платы за питьевую воду, не соответствовавшую нормам. Прокурор обратился в суд, который удовлетворил иск и обязал муниципальное предприятие сделать перерасчет после выявления нарушений. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

«Прокуратура Красноармейского района в ходе проверки выявила несоответствие качества питьевой воды в поселке Луговой санитарно-эпидемиологическим требованиям. Неоднократно проведенные исследования показали, что подаваемая потребителям вода не соответствует требованиям СаНПиН по ряду показателей. Прокурор обратился в суд, который удовлетворил иск и обязал муниципальное предприятие сделать перерасчет», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В итоге 312 жителям поселка пересчитали платежи на общую сумму около 1,9 млн рублей. Прокуратура продолжит контролировать исполнение решения суда, обязывающего местную администрацию обеспечить людей качественным водоснабжением.

