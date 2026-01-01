Стубб в новогоднем обращении упомянул отношения с Россией

27 декабря 2025 года Стубб заявил, что европейские лидеры продолжают работать над мирным соглашением по Украине. До этого он отметил, что переговорщики как никогда близки к достижению мирного соглашения между Москвой и Киевом. По его словам, текущая фаза переговоров является наиболее сложной, но и завершающей.