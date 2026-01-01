Стубб в новогоднем обращении упомянул отношения с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб в ходе новогоднего обращения к гражданам страны заявил, что отношения между Хельсинки и Москвой изменились навсегда.
— Отношения с Россией изменились навсегда, — сказал Стубб.
По его словам, мир на Украине «ближе, чем когда-либо». Президент Финляндии отметил, что работа по достижению мира должна продолжаться. Он также призвал быть готовым к тому, что «не все пункты мирного соглашения будут соответствовать духу справедливости».
Стубб добавил, что Финляндия сделает «все возможное, чтобы обеспечить сохранение независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины», передает телерадиокомпания Yle.
27 декабря 2025 года Стубб заявил, что европейские лидеры продолжают работать над мирным соглашением по Украине. До этого он отметил, что переговорщики как никогда близки к достижению мирного соглашения между Москвой и Киевом. По его словам, текущая фаза переговоров является наиболее сложной, но и завершающей.
При этом в начале декабря лидер Финляндии заявил, что вероятность того, что сделка по урегулированию украинского конфликта будет соответствовать условиям «справедливого мира», предельно низка.