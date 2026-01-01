Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Ростовской области предупредили об опасности выхода на лед Таганрогского залива

Власти напомнили жителям Дона об рисках зимней рыбалки на Таганрогском заливе.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области установилась зимняя погода — Таганрогский залив покрылся льдом. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.

— Многие хотят пройтись по льду, заняться рыбной ловлей или покататься на коньках. Однако выходить на тонкий или недостаточно прочный лед крайне опасно, — предупредила она местных жителей и гостей города.

Стоит отметить, что визуально оценить толщину льда практически невозможно. Во избежание трагедий рекомендуется гулять по берегу залива и не проверять прочность ледяного покрова.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также.

Что изменится в Ростовской области с 1 января 2026: Новые тарифы на электричество, подорожание проезда, рост МРОТ и выплаты родителям.

Пожары и травма из-за петарды: Что случилось в Ростове в ночь с 31 декабря на 1 января.