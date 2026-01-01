Жителей Ростовской области предупредили об опасности выхода на лед Таганрогского залива

В Ростовской области установилась зимняя погода — Таганрогский залив покрылся льдом. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.
— Многие хотят пройтись по льду, заняться рыбной ловлей или покататься на коньках. Однако выходить на тонкий или недостаточно прочный лед крайне опасно, — предупредила она местных жителей и гостей города.
Стоит отметить, что визуально оценить толщину льда практически невозможно. Во избежание трагедий рекомендуется гулять по берегу залива и не проверять прочность ледяного покрова.
