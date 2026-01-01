Минобороны Украины запускает систему отслеживания каждого шага мобилизованных

Минобороны Украины вскоре планирует запустить систему отслеживания военнообязанных, которая позволит контролировать перемещения и действия мобилизованных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.
«Министерство обороны Украины вводит систему “Чек-ин мобилизованного”, которая будет отслеживать каждый шаг военнообязанного», — отметил источник.
Силовик уточнил, что в дальнейшем нововведение позволит Минобороны Украины отслеживать прибытие мобилизованных в воинские части и контролировать весь процесс их нахождения на службе.
