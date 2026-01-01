Минобороны Украины запускает систему отслеживания каждого шага мобилизованных

Ранее KP.RU сообщал, что одной из главных причин массового дезертирства в рядах ВСУ стали низкие зарплаты и отсутствие возможности улучшить материальное положение. При этом офицеры армии уже не пытаются бороться с проблемой, поскольку сами сталкиваются с нехваткой средств.