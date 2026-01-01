Ричмонд
Главврач сообщил о состоянии раненых после удара ВСУ по Херсонской области

Врачи провели все необходимые экстренные вмешательства и организовали перевод части пострадавших в клиники более высокого уровня для дальнейшего лечения.

Источник: Аргументы и факты

Прогнозы относительно состояния людей, пострадавших при ударе ВСУ в Херсонской области, остаются осторожными, однако медицинская помощь оказывается в полном объёме, а проведённые операции проходят успешно. Об этом сообщил главный врач Джанкойской центральной районной больницы Вячеслав Овчинников, пишет сайт телеканала «Звезда».

По его словам, утром в медицинское учреждение доставили четырёх пациентов с осколочными ранениями. Одну из пострадавших из-за тяжести состояния поместили в отделение реанимации.

Овчинников уточнил, что всем раненым была оказана квалифицированная помощь, включая проведение первичной хирургической обработки. Троих пациентов после стабилизации состояния эвакуировали в медицинские учреждения третьего уровня в Симферополе для продолжения лечения.

Ранее командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявил, что за ударом по Хорлам стоят разведки Британии и ЕС.