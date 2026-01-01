Главврач сообщил о состоянии раненых после удара ВСУ по Херсонской области

Прогнозы относительно состояния людей, пострадавших при ударе ВСУ в Херсонской области, остаются осторожными, однако медицинская помощь оказывается в полном объёме, а проведённые операции проходят успешно. Об этом сообщил главный врач Джанкойской центральной районной больницы Вячеслав Овчинников, пишет сайт телеканала «Звезда».