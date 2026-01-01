Астрономы обнаружили «планету-изгой» размером с Сатурн в центре Млечного Пути

Для этого астрономы проследили за тем, как сместилось положение и яркость звезды за несколько дней при наблюдениях с Земли и из космоса, что позволило им вычислить массу объекта — она оказалась примерно в пять раз меньше, чем у Юпитера, что делает «планету-изгой» KMT-2024-BLG-0792 аналогом Сатурна. Это однозначно говорит в пользу того, что она возникла внутри протопланетного диска и впоследствии была выброшена за пределы родительской звездной системы, подытожили астрономы.