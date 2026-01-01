Умер спортивный журналист Иван Швец

Спортивный журналист, обозреватель радиостанции «Бизнес ФМ» Иван Швец скончался на 55-м году жизни. Об этом в четверг, 1 января, сообщила редакция радиостанции.
— Умер спортивный журналист, обозреватель Бизнес ФМ, наш коллега Иван Швец. Ему было 54 года, — говорится в сообщении.
По предварительной информации, причиной его смерти стал оторвавшийся во время тренировки тромб.
Щвец родился в Запорожской области, в 1990-х окончил журфак МГУ. В студенчестве работал в спортивном отделе НТВ, а также был комментатором телеканала Eurosport. На радиостанции он работал на протяжении последних 15 лет.
— Его смерть — большая утрата для нашей редакции и всех ценителей спорта. Мы выражаем искренние соболезнования его семье, — говорится в Telegram-канале «Бизнес ФМ».