Сколько денег получит на руки тюменец, выигравший 333 миллионов рублей в новогодней лотерее

«Победители, разделившие на троих главных приз “Новогоднего миллиарда” и выигравшие по 333 333 333 рубля, после уплаты налога с суммы своей части главного приза получат по 261 598 000 рублей», — сообщили в пресс-службе. Налог на выигрыш составит 71 735 333 рубля.