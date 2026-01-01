Сколько денег получит на руки тюменец, выигравший 333 миллионов рублей в новогодней лотерее

Победитель из Тюменской области заплатит 71,7 млн рублей налога на выигрыш.
Житель Тюменской области, ставший одним из трех победителей лотереи «Новогодний миллиард», после уплаты налога получит почти 262 миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организатора розыгрыша.
«Победители, разделившие на троих главных приз “Новогоднего миллиарда” и выигравшие по 333 333 333 рубля, после уплаты налога с суммы своей части главного приза получат по 261 598 000 рублей», — сообщили в пресс-службе. Налог на выигрыш составит 71 735 333 рубля.
Суперприз праздничного лото был разыгран в прямом эфире федерального телеканала, трансляция так же шла в социальных сетях дистрибьютора «Столото». В настоящий момент точное место приобретения билета не уточняется, как и личность победителя.