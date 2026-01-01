Банк России начал внедрять цифровой рубль с 1 января

Ранее Life.ru сообщал, что зарплаты в цифровых рублях россияне начнут получать с 1 сентября 2026 года. Сначала работать с новой валютой будут обязаны 12 системно значимых банков, через которые проходит свыше 80% всех платежей. С той же даты принимать оплату в цифровых рублях станут предприятия с годовым оборотом от 120 миллионов рублей.