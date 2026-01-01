Банк России начал внедрять цифровой рубль с 1 января

Теперь граждане и организации могут переводить деньги в федеральный бюджет и совершать платежи федеральным учреждениям в цифровых рублях.
К сентябрю 2026 года крупнейшие банки и торговые компании обязаны обеспечить возможность расчётов в цифровой валюте для всех желающих. Остальные универсальные банки и их крупные клиенты подключатся к системе ровно через год — к сентябрю 2027-го.
С июля 2027 года цифровые рубли станут доступны для региональных и местных бюджетов. Полный охват всех банков и компаний введут с 1 сентября 2028 года — к этому моменту каждая финансовая организация и предприятие обязаны будут поддерживать операции в цифровой валюте.
Ранее Life.ru сообщал, что зарплаты в цифровых рублях россияне начнут получать с 1 сентября 2026 года. Сначала работать с новой валютой будут обязаны 12 системно значимых банков, через которые проходит свыше 80% всех платежей. С той же даты принимать оплату в цифровых рублях станут предприятия с годовым оборотом от 120 миллионов рублей.
