Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Банк России начал внедрять цифровой рубль с 1 января

С 1 января в России стартовало внедрение цифрового рубля в бюджетную и банковскую системы. Это стало возможным после вступления в силу положений пункта 2 статьи 3 федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации».

Теперь граждане и организации могут переводить деньги в федеральный бюджет и совершать платежи федеральным учреждениям в цифровых рублях.

К сентябрю 2026 года крупнейшие банки и торговые компании обязаны обеспечить возможность расчётов в цифровой валюте для всех желающих. Остальные универсальные банки и их крупные клиенты подключатся к системе ровно через год — к сентябрю 2027-го.

С июля 2027 года цифровые рубли станут доступны для региональных и местных бюджетов. Полный охват всех банков и компаний введут с 1 сентября 2028 года — к этому моменту каждая финансовая организация и предприятие обязаны будут поддерживать операции в цифровой валюте.

Ранее Life.ru сообщал, что зарплаты в цифровых рублях россияне начнут получать с 1 сентября 2026 года. Сначала работать с новой валютой будут обязаны 12 системно значимых банков, через которые проходит свыше 80% всех платежей. С той же даты принимать оплату в цифровых рублях станут предприятия с годовым оборотом от 120 миллионов рублей.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.