«Ему около полувека»: Загитова дважды оконфузилась из-за меча XVI века на Новый год

«Получить на Новый год такой подарок — просто чудо! Спасибо Деду Морозу за исполнение мечты. Этот японский клинок — не просто оружие, а настоящее произведение искусства. Ему около полувека, и он создан по традициям древних мастеров периода суэ-кото (XVI век) из знаменитой стали тамахаганэ», — заявила спортсменка.
Позже фигуристка пояснила, что оговорилась «с просони» — в этот раз не справившись со словом «спросонья».
Напомним, что Загитова приостановила свою спортивную карьеру в 2019 году и с тех пор не участвует в официальных соревнованиях. В её активе — не только олимпийское золото 2018 года, но и победа на чемпионате мира 2019 года, а также золотая и серебряная медали чемпионатов Европы 2018 и 2019 годов. Она является единственной российской и второй в мире одиночницей после южнокорейской фигуристки Ким Ён А, сумевшей выиграть все высшие титулы в мировом фигурном катании. А ещё она установила два рекорда на Чукотке.
