«Ему около полувека»: Загитова дважды оконфузилась из-за меча XVI века на Новый год

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала своим подписчикам о необычном новогоднем подарке. В своём Telegram-канале она поделилась, что ей преподнесли выкованный в XVI веке японский меч, но вот возраст презента сбил её с толку. Фигуристка сказала, что что полученному японскому мечу полвека (50 лет), когда на самом деле — 500 лет.

Источник: Life.ru

«Получить на Новый год такой подарок — просто чудо! Спасибо Деду Морозу за исполнение мечты. Этот японский клинок — не просто оружие, а настоящее произведение искусства. Ему около полувека, и он создан по традициям древних мастеров периода суэ-кото (XVI век) из знаменитой стали тамахаганэ», — заявила спортсменка.

Позже фигуристка пояснила, что оговорилась «с просони» — в этот раз не справившись со словом «спросонья».

Напомним, что Загитова приостановила свою спортивную карьеру в 2019 году и с тех пор не участвует в официальных соревнованиях. В её активе — не только олимпийское золото 2018 года, но и победа на чемпионате мира 2019 года, а также золотая и серебряная медали чемпионатов Европы 2018 и 2019 годов. Она является единственной российской и второй в мире одиночницей после южнокорейской фигуристки Ким Ён А, сумевшей выиграть все высшие титулы в мировом фигурном катании. А ещё она установила два рекорда на Чукотке.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.