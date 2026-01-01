«Ему около полувека»: Загитова дважды оконфузилась из-за меча XVI века на Новый год

Напомним, что Загитова приостановила свою спортивную карьеру в 2019 году и с тех пор не участвует в официальных соревнованиях. В её активе — не только олимпийское золото 2018 года, но и победа на чемпионате мира 2019 года, а также золотая и серебряная медали чемпионатов Европы 2018 и 2019 годов. Она является единственной российской и второй в мире одиночницей после южнокорейской фигуристки Ким Ён А, сумевшей выиграть все высшие титулы в мировом фигурном катании. А ещё она установила два рекорда на Чукотке.