Бастрыкин заинтересовался избиением подростков в Волгоградской области

Поводом для расследования стала опубликованная в местных СМИ информация о конфликте, который произошел между подростками в Краснодонском сельском поселении Волгоградской области. После этого конфликта отец одного из его участников вместе с группой своих знакомых избил юношей. В результате двое несовершеннолетних были госпитализированы с травмами.
Следственные органы СК России по Волгоградской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Волгоградской области доложить о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах.