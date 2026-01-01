Ричмонд
Бастрыкин заинтересовался избиением подростков в Волгоградской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования противоправных действий в отношении несовершеннолетних в Волгоградской области. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Следкома России.

Источник: РИА "Новости"

Поводом для расследования стала опубликованная в местных СМИ информация о конфликте, который произошел между подростками в Краснодонском сельском поселении Волгоградской области. После этого конфликта отец одного из его участников вместе с группой своих знакомых избил юношей. В результате двое несовершеннолетних были госпитализированы с травмами.

Следственные органы СК России по Волгоградской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Волгоградской области доложить о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах.