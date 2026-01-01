Бастрыкин заинтересовался избиением подростков в Волгоградской области

Поводом для расследования стала опубликованная в местных СМИ информация о конфликте, который произошел между подростками в Краснодонском сельском поселении Волгоградской области. После этого конфликта отец одного из его участников вместе с группой своих знакомых избил юношей. В результате двое несовершеннолетних были госпитализированы с травмами.