Сколько денег получит свердловчанин, выигравший 333 млн, после уплаты налога

Даже после уплаты налога сумма, которую получит каждый победитель, впечатляет.
Победитель «Новогоднего миллиарда»-2026 из Свердловской области, выигравший 333 333 333 рубля, после вычета налога получит более 260 миллионов. Другую часть суммы он уплатит в качестве налога. Подробности URA.RU раскрыли представители государственной лотереи.
«Победитель из Свердловской области после вычета налога на выигрыш получит 261 598 000 рублей, при условии, что это единственный выигрыш за налоговый период (или иной облагаемый таким образом доход). Сумма налога составит 71 735 333 рубля», — пояснили в компании «Столото».
Сумма налога победителя будет рассчитываться следующим образом:
13% с дохода на сумму до 2,4 млн рублей (сумма налога — 312 000 рублей)15% с дохода на сумму от 2,4 млн до 5 млн рублей, то есть с 2,6 млн рублей (сумма налога — 390 000 рублей)18% с дохода на сумму от 5 млн до 20 млн, то есть с 15 млн рублей (сумма налога — 2,7 млн рублей)20% с дохода на сумму от 20 млн до 50 млн, то есть с 30 млн рублей (сумма налога — 6 млн рублей).
Все вместе это и составит 71 735 333 рубля. Все обязанности по уплате налога «Столото» возьмет на себя. Выплата выигрыша будет произведена на банковский счет победителя в течение 180 дней после предъявления лотерейного билета. Точно такие же условия коснутся и двух других россиян-призеров.
Как уже сообщалось, новогодний миллиард нынче разделили трое участников из Свердловской, Тюменской и Новосибирской областей. Каждый выиграл по 333 333 333 рубля. Такой случай за всю историю «Столото» произошел впервые. В прошлые годы суперприз доставался как правило одному победителю, и только два раза он был поделен между двумя россиянами.