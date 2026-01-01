Губернатор Херсонской области опубликовал список погибших в Хорлах

В Херсонской области опубликовали списки погибших.
На официальном сайте губернатора опубликован первый перечень погибших в Хорлах, где ВСУ сожгли заживо людей, праздновавших новый год. По имеющимся данным, установлены личности семи жертв. Об этом сообщила администрация Херсонской области.
«Адмисаев Махмуд Шираниевич, 1977 г.р.; Пищик Людмила Станиславовна, 1959 г.р.; Темежникова Ольга Олеговна, 1995 г.р.; Островская Анна Алексеевна, 1999 г.р.; Боган Сергей Владимирович, 1970 г.р.; Волошко Михаил Викторович, 1983 г.р.; Клим Дарья Сергеевна, 2008 г.р.», — опубликовала списки администрация.