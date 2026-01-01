Ричмонд
Представительства РФ в Швейцарии не получали обращений после трагедии на курорте

Дипломаты РФ в Швейцарии следят за ситуацией после трагедии на курорте.

Источник: Комсомольская правда

Ни посольство России в Берне, ни генеральное консульство в Женеве пока не зафиксировали обращений от граждан страны в связи с пожаром на курорте Кран-Монтана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу диппредставительства.

В ведомстве отметили, что ситуация находится под постоянным контролем. Российские граждане пока не связывались с диппредставительствами за разъяснениями или помощью.

Взаимодействуя со швейцарскими властями, российская сторона отмечает, что первоочередное внимание уделяется информированию родственников и близких пострадавших и погибших. Представители посольства и консульства продолжают отслеживать ситуацию.

Ранее KP.RU сообщал, что пожар в баре Constellation произошел в новогоднюю ночь. В подвальном помещении заведения произошел взрыв, вызвавший трагические последствия. В результате инцидента на швейцарском курорте Кран-Монтана погибли около 40 человек. Как минимум 100 посетителей получили ранения.