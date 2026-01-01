Ричмонд
Фейерверк на час и 6500 дронов: Новогоднее шоу в ОАЭ попало в Книгу рекордов Гиннесса

В новогоднюю ночь в Абу-Даби установили мировой рекорд по продолжительности фейерверка. Салют длился 62 минуты — больше часа. Для шоу использовали около 40 000 залпов и свыше 6500 дронов. Это достижение вошло в Книгу рекордов Гиннесса.

Источник: Life.ru

рекорд по самому долгому фейерверку в мире. Видео © X / TheSiasatDaily.

Организаторы фестиваля претендовали на пять новых титулов. Среди них — не только самый длинный, но и самый масштабный фейерверк в мире. Кульминацией праздника стало 62-минутное непрерывное огненное шоу и одновременное дрон-шоу. Во время него толпа отсчитывала последние секунды до 2026 года.

Ранее Life.ru сообщал, что в новогоднюю ночь жители Благовещенска увидели впечатляющий салют над рекой Амур. Его запустили в китайском городе Хэйхэ, где Новый год наступил на девять часов раньше, чем в Москве. Зрелище отлично было видно из центра Благовещенска. Китайские власти таким образом поздравили россиян с праздником.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.