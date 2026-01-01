Ричмонд
В Казахстане меняют правила для детских лагерей: что изменится и зачем это нужно

Глава государства подписал закон, который меняет подход к работе детских лагерей и организаций дополнительного образования. Главная цель — безопасность детей и более качественные услуги, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Что меняется.

Поправки касаются круглогодичных и сезонных стационарных детских лагерей, где дети отдыхают, учатся и проходят оздоровление.

С 2026 года все организации дополнительного образования разделят на две группы:

  • те, кто оказывает образовательно-оздоровительные услуги — будут работать по лицензии
  • остальные — по уведомительному порядку.

Так хотят упростить регулирование, но при этом сделать сферу более надежной.

Лицензии — обязательные для лагерей.

С 1 апреля 2026 года вводится лицензирование деятельности детских лагерей.

Это значит, что государство установит единые требования к:

  • условиям отдыха
  • безопасности
  • обучению
  • медицинскому сопровождению
  • питанию.

И лагерь не сможет работать, если этим требованиям не соответствует.

Срок лицензии увеличат.

Еще одно важное изменение:

Срок лицензии увеличивается с одного до пяти лет.

Это снижает бумажную нагрузку на организации и избавляет от постоянных переоформлений. При этом сохраняется регулярный государственный контроль.

Зачем все это.

Принятые меры направлены на то, чтобы:

  • дети отдыхали и учились в безопасных условиях
  • родители не переживали за здоровье и безопасность
  • услуги по всей стране стали более единообразными и качественными.

По сути, в Казахстане формируется единый стандарт детских лагерей.

Что дальше.

Сейчас готовятся изменения в подзаконные акты — они детально пропишут правила для организаций дополнительного образования и лагерей.