В Казахстане меняют правила для детских лагерей: что изменится и зачем это нужно

Что меняется.
Поправки касаются круглогодичных и сезонных стационарных детских лагерей, где дети отдыхают, учатся и проходят оздоровление.
С 2026 года все организации дополнительного образования разделят на две группы:
- те, кто оказывает образовательно-оздоровительные услуги — будут работать по лицензии
- остальные — по уведомительному порядку.
Так хотят упростить регулирование, но при этом сделать сферу более надежной.
Лицензии — обязательные для лагерей.
С 1 апреля 2026 года вводится лицензирование деятельности детских лагерей.
Это значит, что государство установит единые требования к:
- условиям отдыха
- безопасности
- обучению
- медицинскому сопровождению
- питанию.
И лагерь не сможет работать, если этим требованиям не соответствует.
Срок лицензии увеличат.
Еще одно важное изменение:
Срок лицензии увеличивается с одного до пяти лет.
Это снижает бумажную нагрузку на организации и избавляет от постоянных переоформлений. При этом сохраняется регулярный государственный контроль.
Зачем все это.
Принятые меры направлены на то, чтобы:
- дети отдыхали и учились в безопасных условиях
- родители не переживали за здоровье и безопасность
- услуги по всей стране стали более единообразными и качественными.
По сути, в Казахстане формируется единый стандарт детских лагерей.
Что дальше.
Сейчас готовятся изменения в подзаконные акты — они детально пропишут правила для организаций дополнительного образования и лагерей.