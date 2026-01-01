«Вся работа выполнена». Итоги Года благоустройства подвели в БЖД

По словам Сергея Корика, все эти работы позволят повысить качество услуг Белорусской железной дороги. Вместе с этим, добавил он, глобальных работ на остановочных пунктах и станциях вокзалов не проводилось. Основные работы — покраска фасадов, элементов кровли, замена частичная или окраска малых архитектурных форм. «Большая работа была проведена по частичной или полной замене оснований посадочных платформ. Обязательно — ремонт, установка лавочек, установка урн или их замена. Вся работа, запланированная в Год благоустройства Белорусской железной дорогой, выполнена», — заключил Сергей Корик. -0-