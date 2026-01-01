«Вся работа выполнена». Итоги Года благоустройства подвели в БЖД

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель начальника службы пути управления Белорусской железной дороги Сергей Корик подвел итоги Года благоустройства в проекте БЕЛТА «Страна говорит».
Белорусская железная дорога — это масштабный объект с большим количеством инфраструктурных объектов. Сергей Корик обозначил основные мероприятия, куда направили силы работники объединения. «В первую очередь, это обустройство остановочных пунктов. Запланировали сделать 60, выполнили 61. По пассажирским платформам выполнили план — 35. Было мероприятие по удалению отходов валежной древесины, опасных деревьев, древесно-кустарниковой растительности в полосе отвода железной дороги. Запланировали 2358 км — эквивалент порядка 5 тыс. га — эту работу благополучно закончили», — рассказал он.
Кроме этого, проведены работы по устройству или ремонту наружного освещения на 18 объектах. «Из глобальных работ — к концу года полностью закончили ремонт 133 км железнодорожного пути на основных артериях: участок Орша-Витебск, Орша-Минск, Минск-Барановичи, также был затронут участок от Жлобина до Могилева», — рассказал он.
По словам Сергея Корика, все эти работы позволят повысить качество услуг Белорусской железной дороги. Вместе с этим, добавил он, глобальных работ на остановочных пунктах и станциях вокзалов не проводилось. Основные работы — покраска фасадов, элементов кровли, замена частичная или окраска малых архитектурных форм. «Большая работа была проведена по частичной или полной замене оснований посадочных платформ. Обязательно — ремонт, установка лавочек, установка урн или их замена. Вся работа, запланированная в Год благоустройства Белорусской железной дорогой, выполнена», — заключил Сергей Корик. -0-
