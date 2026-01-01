«Гена Букин» обозвал четвёртую жену сумасшедшей после обвинений в побоях

Сейчас супруги живут раздельно. Мария заявляла, что съехала из соображений безопасности, утверждая, что Логинов угрожал ей и намекал на возможный вред её близким. 27-летняя девушка записала серию видео, где рассказала о решении завершить брак спустя шесть лет и призналась, что считает себя «глупой» за то, что долго терпела происходящее.