«Гена Букин» обозвал четвёртую жену сумасшедшей после обвинений в побоях

«Я хочу сказать о том, что Мария Гуськова — психически нездоровый человек. И за подробностями вы можете обратиться к ней. И да, мы разводимся, конечно», — сказал RTVI «Гена Букин».
Ранее сама Гуськова публично рассказала о проблемах в браке. В слезах она призналась подписчикам, что устала оправдывать мужа и жить в постоянном напряжении. По её словам, из-за стресса она сильно похудела — вес снизился примерно до 38 килограммов.
Сейчас супруги живут раздельно. Мария заявляла, что съехала из соображений безопасности, утверждая, что Логинов угрожал ей и намекал на возможный вред её близким. 27-летняя девушка записала серию видео, где рассказала о решении завершить брак спустя шесть лет и призналась, что считает себя «глупой» за то, что долго терпела происходящее.
