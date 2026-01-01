Ричмонд
«Гена Букин» обозвал четвёртую жену сумасшедшей после обвинений в побоях

Звезда сериала «Счастливы вместе», актёр Виктор Логинов подтвердил расставание с четвёртой женой Марией Гуськовой и сделал резкое заявление в её адрес. Он назвал супругу сумасшедшей.

«Я хочу сказать о том, что Мария Гуськова — психически нездоровый человек. И за подробностями вы можете обратиться к ней. И да, мы разводимся, конечно», — сказал RTVI «Гена Букин».

Ранее сама Гуськова публично рассказала о проблемах в браке. В слезах она призналась подписчикам, что устала оправдывать мужа и жить в постоянном напряжении. По её словам, из-за стресса она сильно похудела — вес снизился примерно до 38 килограммов.

Сейчас супруги живут раздельно. Мария заявляла, что съехала из соображений безопасности, утверждая, что Логинов угрожал ей и намекал на возможный вред её близким. 27-летняя девушка записала серию видео, где рассказала о решении завершить брак спустя шесть лет и призналась, что считает себя «глупой» за то, что долго терпела происходящее.

