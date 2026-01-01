«СВ»: на Украине вводят систему электронной слежки за военнообязанными

Также отмечается, что реестр «Оберег» позволяет обновлять персональные данные без посещения территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) и фиксирует, кто и когда сканировал QR-код, а также какие дальнейшие действия были предприняты в отношении военнообязанного.