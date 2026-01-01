Ричмонд
«СВ»: на Украине вводят систему электронной слежки за военнообязанными

Министерство обороны Украины внедряет систему электронной слежки за военнообязанными, рассчитывая, что она позволит бороться с дезертирством.

Источник: Аргументы и факты

Министерство обороны Украины внедряет систему «Чек-ин мобилизованного», которая будет отслеживать действия военнообязанных, пишет Telegram-канал «Северный ветер».

«Об этом сообщил руководитель Главного управления информационных технологий Минобороны Украины Олег Берестовой. Первым шагом “Чек-ина мобилизованного” является электронный военно-учетный документ в “Резерв+” (приложение по учету военнообязанных)», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что реестр «Оберег» позволяет обновлять персональные данные без посещения территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) и фиксирует, кто и когда сканировал QR-код, а также какие дальнейшие действия были предприняты в отношении военнообязанного.

В дальнейшем планируется введение электронных направлений на военно-врачебную комиссию и в учебные центры, а также фиксация прибытия в воинские части с последующим отслеживанием всех этапов службы.

«В украинском военном ведомстве верят, что это поможет предупреждать и исключать случаи самовольного оставления части военнослужащими», — отмечено в сообщении «СВ».

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил о массовом дезертирстве в украинской армии.

