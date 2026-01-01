Экс-игрок московского «Спартака» Мухамадиев скончался на 60-м году жизни

Бывший игрок московского футбольного клуба «Спартак» Мухсин Мухамадиев скончался в возрасте 59 лет. Об этом четверг, 1 января, сообщили в Федерации футбола Таджикистана.
Спортсмен на протяжении долгого времени боролся с тяжелой болезнью. Она и стала причиной смерти футболиста.
— Мухамадиев навсегда останется в памяти болельщиков, коллег и учеников. Федерация футбола выражает искренние соболезнования родным и близким покойного, — уточнили в пресс-службе.
Игрок выступал за «Спартак» с 1994 по 1996 год. В его активе 39 матчей, 17 голов и два ассиста. Вместе с красно-белыми он выиграл чемпионат России.