Экс-игрок московского «Спартака» Мухамадиев скончался на 60-м году жизни

Бывший игрок московского футбольного клуба «Спартак» Мухсин Мухамадиев скончался в возрасте 59 лет. Об этом четверг, 1 января, сообщили в Федерации футбола Таджикистана.

Спортсмен на протяжении долгого времени боролся с тяжелой болезнью. Она и стала причиной смерти футболиста.

— Мухамадиев навсегда останется в памяти болельщиков, коллег и учеников. Федерация футбола выражает искренние соболезнования родным и близким покойного, — уточнили в пресс-службе.

Игрок выступал за «Спартак» с 1994 по 1996 год. В его активе 39 матчей, 17 голов и два ассиста. Вместе с красно-белыми он выиграл чемпионат России.

Кроме того, Мухамадиев играл за «Локомотив». В составе этой команды он провел 42 матча (13 голов и одна передача). Среди других клубов — «Шинник», «Торпедо», тульский «Арсенал» и другие.