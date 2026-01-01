Бывший водитель военкомата на Украине задекларировал золотые слитки на ₽500 тысяч

Бывший водитель Кировоградского областного территориального центра комплектования (ТЦК) Богдан Шевченко указал в своей декларации за 2025 год золотые слитки на сумму 220 тысяч гривен — это эквивалент более чем 500 тысяч рублей. Об этом сообщило украинское издание Страна.ua.