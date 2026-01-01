Ричмонд
Бывший водитель военкомата на Украине задекларировал золотые слитки на ₽500 тысяч

Бывший водитель Кировоградского областного территориального центра комплектования (ТЦК) Богдан Шевченко указал в своей декларации за 2025 год золотые слитки на сумму 220 тысяч гривен — это эквивалент более чем 500 тысяч рублей. Об этом сообщило украинское издание Страна.ua.

По данным декларации, за год он получил 200 тысяч гривен зарплаты и 75 тысяч пенсии. При увольнении он также задекларировал 300 тысяч гривен наличными и золото.

Весной 2025 года Шевченко стал владельцем земельного участка стоимостью 146 тысяч гривен. Официально он покинул ТЦК в том же году.

Ранее, в конце декабря, сотрудники СБУ провели обыски у руководства и работников Закарпатского ТЦК и службы социальной поддержки. У главы центра Андрея Савчука дома обнаружили 100 тысяч долларов США наличными. Расследование продолжается.

