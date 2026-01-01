Ричмонд
Тульскую область атаковали дроны ВСУ

Подразделения противовоздушной обороны Минобороны России в воздушном пространстве над Тульской областью сбили 14 дронов, запущенных со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

ВСУ атаковали Тульскую область.

По имеющимся на данный момент данным, жертв нет. Сообщений о повреждении зданий и объектов инфраструктуры также не поступало. Власти региона обращаются к жителям с просьбой при возникновении угрозы атаки беспилотников не находиться на открытой местности, удалиться от окон и не осуществлять фото — или видеосъемку работы средств ПВО. Отмечается, что опасность новых атак БПЛА в регионе сохраняется.

