Тульскую область атаковали дроны ВСУ

ВСУ атаковали Тульскую область.
Подразделения противовоздушной обороны Минобороны России в воздушном пространстве над Тульской областью сбили 14 дронов, запущенных со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
По имеющимся на данный момент данным, жертв нет. Сообщений о повреждении зданий и объектов инфраструктуры также не поступало. Власти региона обращаются к жителям с просьбой при возникновении угрозы атаки беспилотников не находиться на открытой местности, удалиться от окон и не осуществлять фото — или видеосъемку работы средств ПВО. Отмечается, что опасность новых атак БПЛА в регионе сохраняется.