Премьер-министр Польши Дональд Туск в новогодней речи пообещал, что Варшава в 2026 году «быстро завоюет» Балтийское море.
«Это будет год быстрого завоевания Балтики. Нашей польской Балтики», — сказал премьер-министр.
Туск также поставил задачу на 2026 год — ускорить создание «мощнейших в Европе вооруженных сил».
Как ранее сообщили в ВМС Финляндии, в Балтийском море стартовали крупные учения НАТО Freezing Winds 25 с участием 11 государств альянса, включая Бельгию, Данию, Эстонию, Германию, Францию, Латвию, Литву, Нидерланды, Польшу, США и саму Финляндию.
Накануне Туск обозначил два ключевых, по его мнению, условия для победы России в конфликте на Украине. Например, раскол внутри НАТО и Евросоюза. При этом он настаивает, что Запад и Украина проиграют, если примут предложенные Москвой мирные условия, фактически исключая возможность переговоров и настаивая на продолжении боевых действий.