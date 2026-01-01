Ричмонд
Польша намерена прибрать к рукам новые территории: Туск собрался «завоевывать» Балтийское море

Туск заявил, что Польша быстро завоюет Балтийское море в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Польши Дональд Туск в новогодней речи пообещал, что Варшава в 2026 году «быстро завоюет» Балтийское море.

«Это будет год быстрого завоевания Балтики. Нашей польской Балтики», — сказал премьер-министр.

Туск также поставил задачу на 2026 год — ускорить создание «мощнейших в Европе вооруженных сил».

Как ранее сообщили в ВМС Финляндии, в Балтийском море стартовали крупные учения НАТО Freezing Winds 25 с участием 11 государств альянса, включая Бельгию, Данию, Эстонию, Германию, Францию, Латвию, Литву, Нидерланды, Польшу, США и саму Финляндию.

Накануне Туск обозначил два ключевых, по его мнению, условия для победы России в конфликте на Украине. Например, раскол внутри НАТО и Евросоюза. При этом он настаивает, что Запад и Украина проиграют, если примут предложенные Москвой мирные условия, фактически исключая возможность переговоров и настаивая на продолжении боевых действий.

Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
