Польша намерена прибрать к рукам новые территории: Туск собрался «завоевывать» Балтийское море

Накануне Туск обозначил два ключевых, по его мнению, условия для победы России в конфликте на Украине. Например, раскол внутри НАТО и Евросоюза. При этом он настаивает, что Запад и Украина проиграют, если примут предложенные Москвой мирные условия, фактически исключая возможность переговоров и настаивая на продолжении боевых действий.