Как обезопасить себя в непогоду? Спасатели дали рекомендации

«Чтобы не подвергать себя опасности, избегайте нахождения на улице и соблюдайте простые, но важные рекомендации. Если все же оказались на улице, то постарайтесь укрыться от непогоды в близлежащих зданиях», — порекомендовали в МЧС.

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рекомендации при непогоде дали спасатели, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

По прогнозам синоптиков, 2 января во многих районах республики ожидаются сложные погодные условия: сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы, усиление ветра порывами до 15−18 м/с.

Как подчеркнули в спасательном ведомстве, неблагоприятные погодные условия могут стать источником опасности для здоровья и жизни. «Чтобы не подвергать себя опасности, избегайте нахождения на улице и соблюдайте простые, но важные рекомендации. Если все же оказались на улице, то постарайтесь укрыться от непогоды в близлежащих зданиях. Избегайте шатких строений и конструкций. Чтобы снизить риск падений на мокром или заснеженном покрытии, надевайте обувь с нескользящей подошвой», — порекомендовали в МЧС.

Если нет возможности поставить авто в гараж, то парковать транспорт следует вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. «Если вы за рулем, будьте внимательны и соблюдайте правила дорожного движения», — сказали спасатели.

В случае ЧС необходимо немедленно набрать 101 или 112.-0-