Как обезопасить себя в непогоду? Спасатели дали рекомендации

Как подчеркнули в спасательном ведомстве, неблагоприятные погодные условия могут стать источником опасности для здоровья и жизни. «Чтобы не подвергать себя опасности, избегайте нахождения на улице и соблюдайте простые, но важные рекомендации. Если все же оказались на улице, то постарайтесь укрыться от непогоды в близлежащих зданиях. Избегайте шатких строений и конструкций. Чтобы снизить риск падений на мокром или заснеженном покрытии, надевайте обувь с нескользящей подошвой», — порекомендовали в МЧС.