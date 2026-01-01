Минобороны: над небом РФ сбиты более 200 украинских беспилотников

«ПВО отразила атаку со стороны ВСУ. Сбиты 201 украинский БПЛА за 7 часов: 51 — над территорией Белгородской области, 36 — над Брянской, 24 — над Московским регионом, в том числе 21 БПЛА, летевший на Москву, 16 — над Ростовской, 15 — над Калужской, 14 — над Тульской, 12 — над Курской, 10 — над Рязанской, по шесть — над Воронежской и Республикой Крым, пять — над Орловской, четыре — над Липецкой областью и два — над акваторией Азовского моря», — написало ведомство.