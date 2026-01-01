Ученые обнаружили в центре Млечного Пути новый объект: «планета-изгой» значительно больше Земли

Группа планетологов впервые обнаружила в центре Млечного Пути крупную «планету-изгоя» размером с Сатурн. Объект удален от Земли на 9,9 тыс. световых лет. Это открытие, описанное в журнале Science, подтверждает, что массивные планеты могут, хоть и крайне редко, выбрасываться из своих родных планетных систем.
«Данный объект входит в тот диапазон масс “планет-изгоев”, который в прошлом астрономы называли “Эйнштейновской пустыней”», — рассказали эксперты.
Открытие было сделано в рамках проекта OGLE, цель которого — обнаружить гравитационные микролинзы, создаваемые невидимыми близлежащими объектами. Группа под руководством Анджея Удальского, директора обсерватории Варшавского университета, обнаружила в ходе этого проекта несколько крайне тусклых и холодных тел — так называемых «планет-изгоев».
При этом научное сообщество пока не пришло к единому мнению об их природе. Согласно одной гипотезе, это крупные планеты, изгнанные из родных систем сложными гравитационными взаимодействиями. Согласно другой — это очень холодные и небольшие коричневые карлики, то есть «неудавшиеся» звезды малой массы.
