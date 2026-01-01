Ученые обнаружили в центре Млечного Пути новый объект: «планета-изгой» значительно больше Земли

При этом научное сообщество пока не пришло к единому мнению об их природе. Согласно одной гипотезе, это крупные планеты, изгнанные из родных систем сложными гравитационными взаимодействиями. Согласно другой — это очень холодные и небольшие коричневые карлики, то есть «неудавшиеся» звезды малой массы.