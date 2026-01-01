Аферисты взломали аккаунт минчанки и запустили рассылку с просьбой о материальной помощи

Преступный алгоритм был запущен после поступившего минчанке в мессенджере сообщения, которое содержало ссылку. «Женщине предлагалось перейти по ней и принять участие в голосовании. Она выполнила все условия, после чего ее аккаунтом завладели злоумышленники и начали рассылку сообщений с просьбой оказать материальную помощь — перевести на счет Br1 тыс. Когда заявительнице позвонила подруга и поинтересовалась, устроит ли ее меньшая сумма, чем указано в сообщении, она поняла — аккаунт взломан», — рассказали в ГУВД. Возбуждено уголовное дело.