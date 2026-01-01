Аферисты взломали аккаунт минчанки и запустили рассылку с просьбой о материальной помощи

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка приняла участие в онлайн-голосовании и потеряла доступ к аккаунту мессенджера, сообщили БЕЛТА в ГУВД Минского горисполкома.
60-летняя минчанка обратилась в Ленинское РУВД Минска, сообщив о том, что стала жертвой мошенников в интернете.
Преступный алгоритм был запущен после поступившего минчанке в мессенджере сообщения, которое содержало ссылку. «Женщине предлагалось перейти по ней и принять участие в голосовании. Она выполнила все условия, после чего ее аккаунтом завладели злоумышленники и начали рассылку сообщений с просьбой оказать материальную помощь — перевести на счет Br1 тыс. Когда заявительнице позвонила подруга и поинтересовалась, устроит ли ее меньшая сумма, чем указано в сообщении, она поняла — аккаунт взломан», — рассказали в ГУВД. Возбуждено уголовное дело.
Старший инспектор ГИОС Ленинского РУВД Татьяна Ковалева напомнила, как обезопасить пребывание в мессенджерах: «Настройте двухфакторную авторизацию, скройте номер телефона от посторонних, проверяйте активность своего аккаунта. Также не стоит принимать участие в онлайн-голосованиях, ссылки на которые приходят в личные сообщения».-0-