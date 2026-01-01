Ричмонд
В Киеве задержали руководительницу детского сада в ДНР: женщина планировала оформить пенсию

В Киеве задержана 64-летняя директриса детсада из ДНР.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщила прокуратура Украины, в Киеве задержана 64-летняя директриса детского сада из ДНР. Она приехала для оформления пенсии и загранпаспорта.

Как установило следствие, в 2014 году задержанная, будучи директором детсада в Макеевке, не оставила свою должность.

«Продолжив профессиональную карьеру… уже по российскому законодательству, она внедряет в педагогический процесс федеральные образовательные стандарты, утверждает учебные планы и общеобразовательные программы», — передает пресс-служба прокуратуры.

При этом в Telegram-канале СБУ сообщили, что задержанной предъявлено подозрение по статье о коллаборационной деятельности (ч. 3 ст. 111−1 УК Украины). Женщину взяли под стражу с правом внесения залога, идет расследование.

Накануне в аэропорту Варшавы был задержан гражданин Украины, у него нашли устройство для глушения радиосигналов.