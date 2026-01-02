Что можно и нельзя делать в Игнатьев день 2 января, который называют Оберег дома

Православная церковь 2 января вспоминает священномученика Игнатия Богоносца, который тесно общался с апостолами. В народе принято праздновать Игнатьев день. А еще существует название — Оберег дома.
Что нельзя делать 2 января.
Не стоит выметать из дома мусор, проводить генеральную уборку, выбрасывать что-либо из дома. Предки верили, что можно лишиться удачи и благополучия. Нельзя покупать новую обувь. Кроме того, не рекомендуется делать предложения, которые связаны с совместным бизнесом.
Что можно делать 2 января.
По традиции, в указанную дату пытались избавиться от разбитой посуды в доме. Подобным, как считалось, можно избежать финансовых сложностей в новом году.
Согласно приметам, по погоде 2 января узнавали, каким откажется август 2026 года. В том случае, если метель, то последний месяц лета будет холодным. Если день ясный, то август окажется жарким.
