Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать в Игнатьев день 2 января, который называют Оберег дома

Узнали приметы и запреты на 2 января, когда отмечают Игнатьев день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 2 января вспоминает священномученика Игнатия Богоносца, который тесно общался с апостолами. В народе принято праздновать Игнатьев день. А еще существует название — Оберег дома.

Что нельзя делать 2 января.

Не стоит выметать из дома мусор, проводить генеральную уборку, выбрасывать что-либо из дома. Предки верили, что можно лишиться удачи и благополучия. Нельзя покупать новую обувь. Кроме того, не рекомендуется делать предложения, которые связаны с совместным бизнесом.

Что можно делать 2 января.

По традиции, в указанную дату пытались избавиться от разбитой посуды в доме. Подобным, как считалось, можно избежать финансовых сложностей в новом году.

Согласно приметам, по погоде 2 января узнавали, каким откажется август 2026 года. В том случае, если метель, то последний месяц лета будет холодным. Если день ясный, то август окажется жарким.

Ранее ученые назвали даты магнитных бурь в январе 2026 года — что ждать белорусам.

Тем временем власти Минска сказали, уменьшится ли площадь парка Дружбы народов из-за строительства третьей линии метро.