Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Народный календарь. Почему 5 января нельзя использовать острые предметы

5 января православные чтут память преподобного Нифонта и святого Феодула. В народе эту дату прозвали Федулов день.

5 января православные чтут память преподобного Нифонта и святого Феодула. В народе эту дату прозвали Федулов день.

В этот день запрещено кого-либо бить, так как дерущийся может серьезно заболеть. Также в эту дату лучше не использовать острые предметы, такие как ножи, топоры и вилы.

Раньше 5 января пекли печенье в форме овец, коров и птиц. Это делали для того, чтобы привлечь добрых духов и изгнать злых. При этом, чтобы темные силы не оставили на выпечке следов, ее заворачивали в полотенце.

Приметы погоды:

Если снег идет, то июль будет холодным и дождливым.

Дует сильный ветер — будет хороший урожай.

Куры ведут себя беспокойно — метель пойдет.

Лошадь храпит — к снежной буре.

Именины отмечают: Василий, Макар, Наум, Павел, Иван.