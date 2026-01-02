Народный календарь. Почему 5 января нельзя использовать острые предметы

5 января православные чтут память преподобного Нифонта и святого Феодула. В народе эту дату прозвали Федулов день.
В этот день запрещено кого-либо бить, так как дерущийся может серьезно заболеть. Также в эту дату лучше не использовать острые предметы, такие как ножи, топоры и вилы.
Раньше 5 января пекли печенье в форме овец, коров и птиц. Это делали для того, чтобы привлечь добрых духов и изгнать злых. При этом, чтобы темные силы не оставили на выпечке следов, ее заворачивали в полотенце.
Приметы погоды:
Если снег идет, то июль будет холодным и дождливым.
Дует сильный ветер — будет хороший урожай.
Куры ведут себя беспокойно — метель пойдет.
Лошадь храпит — к снежной буре.
Именины отмечают: Василий, Макар, Наум, Павел, Иван.