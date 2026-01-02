Космос как предчувствие: самые ожидаемые фильмы 2026 года

В грядущем году число масштабных кинопремьер оглушает. От «Проекта “Аве, Мария”, очередной экранизации очередного космического бестселлера автора “Марсианина” Энди Вейера до “Мандалорца и Грогу”, широкоэкранного продолжения популярного сериала по вселенной “Звездных войн” — все они уже сейчас вызывают ажиотаж у поклонников космических киномиров. Однако и их грозит обойти масштабом “Одиссея” Кристофера Нолана, билеты на премьеру которой уже давно раскуплены, хотя фильм выходит на экраны только в июле. Российские кинематографисты тоже порадуют зрителей продолжениями любимых фильмов и сериалов — таких как “Король и шут” и “Холоп”. О самых интересных премьерах 2026 года рассказывают “Известия”.
«Чебурашка 2».
Первый «Чебурашка» чрезвычайно удачно попал в чакру ностальгии по советской культуре и стал чемпионом проката всех времен с почти 7 млрд рублей кассовых сборов. Так что создателям второй части, с одной стороны, сам бог велел взяться за продолжение, а с другой — затея выглядела довольно опасной. Для сохранения репутации им необходимо было если не превзойти, то хотя бы сохранить взятую высоту — иначе зрительское разочарование неизбежно. Так что в том, что вся команда создателей сиквела старалась не за страх, а за совесть, можно не сомневаться ни секунды.
Во второй части другу и соратнику Чебурашки, садовнику Гене, грозит беда: бюрократы собираются отнять его дом ради строительства развлекательного центра. Чебурашка и добрые дети, как всегда, приходят на помощь. Зрителей ожидают дополнительные компьютерные эффекты, множество свежих гэгов для младшего школьного возраста — пинки и падения в лужу гарантированы! — и ударная доза захватывающих пейзажей российского Кавказа: на сей раз героев ждут долгие прогулки в горах. Насколько удалась Чебурашке роль амбассадора внутреннего туризма, можно узнать уже сегодня.
«Король и шут. Навсегда».
Сериал «Король и шут» 2024 года не только продемонстрировал достаточно высокие рейтинги, но и воскресил интерес публики к творчеству панк-группы. Такой успех просто необходимо было закрепить — так что в феврале на большие экраны выйдет полнометражный фильм, посвященный всё той же сказочной вселенной «Короля и шута» и продолжающий события сериала. На сей раз панк-сказке грозит беда: ее собираются захватить мертвецы, поднятые из могил злобным Некромантом. Горшок призывает к себе в мир легенд вполне реального Андрея Князева, и теперь им вдвоем предстоит спасти от сказочных чудовищ уже не одну принцессу, а целый мир.
Роли Горшка и Князя по-прежнему исполняют Константин Плотников и Влад Коноплев: было бы настоящим кощунством менять актеров, продемонстрировавших столь точное попадание в образ. В роли Некроманта — 25-летний Илья Гришин со вполне инфернальной внешностью, что в данном случае многое обещает. Его главного подручного по имени Сид (ненавязчивая отсылка к Сиду Вишесу) сыграл вокалист группы Jane Air Антон Лиссов, исполнивший вместе со своим коллективом кавер на песню «Мертвый анархист». Так что музыкальной панк-феерии на экране так или иначе быть. В общем, хой!
«Проект “Аве, Мария”.
Астронавт Райленд Грейс просыпается на борту корабля, дрейфующего в открытом космосе, и обнаруживает, что, кроме него, на борту нет живых, а сам он категорически не помнит, как очутился в космическом пространстве. Понемногу, однако, память возвращается к нему: он оказывается одним из участников важнейшей космической программы, от которой зависит будущее Солнца и, соответственно, всей Солнечной системы, включая миллиарды землян…
Предыдущая экранизация научно-фантастического романа Энди Вейера «Марсианин» получила семь номинаций на «Оскар», восстановила пошатнувшееся из-за предыдущей неудачи реноме Ридли Скотта и принесла Мэтту Деймону «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль. Создатели «Проекта “Аве, Мария”, экранизации второго романа Вейера, повышают ставки: режиссером станет Фил Лорд, работавший в качестве продюсера над двумя фильмами франшизы о Человеке-пауке, а стало быть, знающий толк в масштабном экшене. Похоже, мелодрамы в новом фильме будет меньше, а действия — больше. В главной роли — Райан Гослинг: с его харизмой даже номинация на “Золотой глобус” будет лишней.
«Мандалорец и Грогу».
Продолжение суперпопулярного сериала «Мандалорец» на большом экране станет первым полнометражным фильмом по вселенной «Звездных войн» с 2019 года, а значит, всемирное братство фанатов звездной саги в любом случае будет ждать выхода картины с понятным нетерпением. Уже сейчас, проанализировав немногочисленные тизеры, любители далекой-далекой галактики уверяют, что картина обещает быть весьма динамичной, а уровень съемок будет еще выше, чем в сериале.
Действие фильма происходит после падения Империи, в непростой переходный период, когда только что созданная республика всеми силами старается удержать непрочный мир. Дина Джарина и Грогу ждут трудные космические миссии, опасные схватки в космосе с использованием суперсовременного оружия, противостояние с недобитыми силами Империи — и всё это с эпическим полноэкранным размахом. Режиссер Джон Фавро, снявший киноверсии «Книги джунглей» и «Короля льва», с успехом доказал свое непревзойденное умение совмещать на экране мультипликационных персонажей с живыми актерами. Премьеру обещают в мае. Да пребудет с нами сила!
«Одиссея».
После того как три года назад эпический байопик Кристофера Нолана «Оппенгеймер» получил семь премий «Оскар», включая награду за лучший фильм, студии перестали смотреть на гигантоманию режиссера как на слабость гения, увидев в ней надежду на будущие успехи и кассовые сборы. Режиссер получил карт-бланш — и тут же им воспользовался, замахнувшись на гиганта нашего Гомера. Уже поговаривают о том, что картина по размаху превзойдет «Оппенгеймера» — и в это нетрудно поверить, потому что где история секретного физика, а где — путешествие царя Итаки через всю Ойкумену.
Роль Одиссея досталась Мэтту Деймону — необычный выбор, но Нолан наверняка знает, что делает. Впрочем, Деймона поддержит целая плеяда звезд: в картине участвуют Энн Хэтэуэй, Шарлиз Терон, Зендея, Роберт Паттинсон, Том Холланд, Джон Легуизамо и многие, многие другие. Одиссею на пути в Итаку предстоит ускользнуть от коварных сирен, пережить встречу со Сциллой и Харибдой, побывать в плену у нимфы Каллипсо и ослепить циклопа Полифема. Словом, зрелище будет грандиозное. Премьера «Одиссеи» намечена на июль, и она, безусловно, станет самым масштабным событием сезона даже на фоне звездных киноэпопей.
«Дюна 3».
Третья, заключительная часть трилогии Дени Вильнева по книгам Фрэнка Герберта посвящена событиям заключительного романа саги «Мессия дюны». Император Пол Атрейдес становится правителем Галактики и после 12 лет на троне вынужден ежедневно сталкиваться с ненавистью конкурентов и вычислять заговорщиков в своем окружении. Императору желают зла одновременно орден Бене Гессерит, Космическая гильдия и генные инженеры Тлейлаксу. Принцесса Ирулан, с которой Атрейдес заключил династический брак, тоже примыкает к заговору, как и сестра Пола Алия. Над императором сгущаются тучи…
Создатели «Дюны» обещают сделать заключительную часть трилогии еще более масштабной и захватывающей, чем предыдущие фильмы. А также более мрачной: по просочившимся в прессу намекам, финал второй части с миллионами погибших в священной войне покажется легким зрелищем по сравнению с апокалипсисом, который готовят зрителям в финале саги. В актерском ансамбле есть впечатляющие пополнения: в частности, к Тимоти Шаламе присоединится Роберт Паттинсон. Два всемирно признанных красавчика в одном кадре: зрительницы, несомненно, будут в восторге, что бы там ни готовила судьба империи Дюны.
«Холоп 3».
Годы идут, а мажоры всё еще продолжают хамить окружающим и считать себя центром мира. Значит, надо перевоспитывать! На сей раз процесс гуманизации обнаглевшей части населения пройдет в эпохе Петра I, а значит, сильных эмоций у воспитуемых будет предостаточно! Тем более что теперь нравственные основы придется вколачивать не в юных неслухов, а во вполне взрослую солидную семью Вяземских. Супруги в исполнении Павла Прилучного и Кристины Асмус стоят на грани развода, и ни один не собирается уступать. Экс-мажору Грише (Милош Бикович) предстоит приложить немало усилий, чтобы Вяземские взялись за ум и осознали важность семейных ценностей.
Франшиза «Холоп» стала самым, пожалуй, популярным российским продуктом на международном кинорынке: права на ее экранизацию закупили семь стран. Там, как и в России, она доказала свою кассовую привлекательность — а значит, и на родине идеи настала пора вернуться к теме внесения ума в избыточно золоченые мозги через различные не столь золотые части тела. Тем более тема воспитания не теряет своей актуальности ни на государственном, ни на семейном уровне. Идея вколачивать семейные ценности петровскими методами, безусловно, понравится многим — от разведенных женщин до родителей бунтующих подростков. Главное — делать это с юмором, характерным для создателей «Холопа». Что бы там ни случилось с Вяземскими, всем будет смешно и никому не обидно.