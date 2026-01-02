Космос как предчувствие: самые ожидаемые фильмы 2026 года

Первый «Чебурашка» чрезвычайно удачно попал в чакру ностальгии по советской культуре и стал чемпионом проката всех времен с почти 7 млрд рублей кассовых сборов. Так что создателям второй части, с одной стороны, сам бог велел взяться за продолжение, а с другой — затея выглядела довольно опасной. Для сохранения репутации им необходимо было если не превзойти, то хотя бы сохранить взятую высоту — иначе зрительское разочарование неизбежно. Так что в том, что вся команда создателей сиквела старалась не за страх, а за совесть, можно не сомневаться ни секунды.