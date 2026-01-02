Пионеры и герои: чем закончились «Очень странные дела»

Упомянутый план действий, реализацию которого нам показывают, тоже проходит назойливым лейтмотивом сериала. За пять сезонов Дафферы использовали этот прием миллион раз, и мы долго слушали, что придумали герои, а потом еще дольше смотрели, как идеально проработанная схема в какой-то момент нарушалась, хотя вроде всё было проработано на бумаге до мелочей. Дафферы словно демонстрировали нам сценарную «кухню»: вот они создают конструкцию фабулы, а вот они ее же дальше деконструируют, чтобы мы волновались за персонажей. А мы почему-то не очень волновались, потому что в этом сериале герои практически «бессмертны» и удивительным образом выживают, поскольку зрители их любят, а новых вводить Дафферам лень. И даже когда они это делают, они это недокручивают. Например, харизматичный школьный сквернослов Дерек, который стал звездой первых четырех эпизодов, в оставшихся сериях, включая финальную, выведен на периферию действия. Далее герои слишком часто вслух подробно проговаривают то, что зритель уже давно и так понял. От этого неловко. По этой причине такой важный монолог Уилла, которым торжественно завершался седьмой, предпоследний эпизод, никого не мог впечатлить, потому что мы его тайну уже давно знали, и зачем нам теперь тратить свое время на то, чтобы услышать всё это от него же? А главное — его большой секрет не очень ложится в повествование. Более того, кажется даже, что Уилл «не такой, как другие», поскольку его похитил Векна, то есть в результате травмы, а не сам по себе. И это полностью выбивается из того дискурса сериала, о котором мы поговорим дальше.