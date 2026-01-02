Пионеры и герои: чем закончились «Очень странные дела»

Для американского контента — накануне Нового года, для Евразии — вскоре после его наступления вышел восьмой эпизод пятого сезона сериала «Очень странные дела», рекордсмена по просмотрам и знакового поп-культурного феномена. Хит Netflix появился сразу с официальным русским переводом, и уже через считаные часы после релиза его можно было скачать и смотреть бесплатно в интернете. «Известия» посмотрели финал вместе со всем миром и рассказывают о его достоинствах и недостатках, а также о том, почему «Очень странные дела» оказались настолько популярны. Спойлер: дело вовсе не в огромном бюджете.
Миллиарды минут «Очень странных дел».
Зачем братья Даффер так жестоко с нами обошлись, совершенно непонятно. Из-за них десятки, если не сотни миллионов жителей Евразии и Африки вынуждены были в первый день нового года беспокойно спать, заведя себе будильники, и вскочить чуть свет, чтобы побыстрее узнать, чем закончились «Очень странные дела». Никакой статистики пока нет, но первые четыре эпизода пятого сезона, которые вышли в конце ноября, установили абсолютный рекорд за всю историю онлайн-платформ.
За неделю после премьеры у сериала было зафиксировано 8,46 млрд минут просмотра только в США. Делим на четыре с половиной часа, то есть на общую продолжительность, и получаем примерно 2 млрд просмотров. Это при том, что у Netflix всего около 300 млн абонентов, из которых в США примерно одна треть! Правда, статистика эта всё же охватывает весь сериал за неделю после премьеры, то есть данные авторитетного агентства Nielsen формально включают в себя и все остальные старые серии. То есть кто-то как можно быстрее смотрел/пересматривал старые сезоны в связи с выходом нового, кто-то пересматривал новые эпизоды. Кроме того, один аккаунт может быть у большой семьи, и каждый смотрит, когда ему удобно. Но всё равно цифра фантастическая, а у Nielsen нет никакого резона рекламировать Netflix или завышать цифры.
Как бы то ни было, ажиотаж вокруг сериала совершенно умопомрачительный. И вот 1 января вышел финальный эпизод длительностью более двух часов (остальные были около часа), и трудно сказать, сколько сегодня было опозданий на работу там, где нет выходных. В России, где аудитория ОСД тоже гигантская, к счастью, можно было ничего не прогуливать — и, кстати, не ждать, пока появится версия с переводом на русский, потому что он на Netflix есть. Правда, не очень хороший, и всё же лучше смотреть сериал с субтитрами.
Что показывают в финале «Очень странных дел».
Обойдемся без спойлеров, но, в общем, здесь сюрпризов мало. Еще в седьмом эпизоде (серии 5−7 вышли 26 декабря) нам очень подробно прописали план действий персонажей и предсказали, как будет вести себя дуэт Истязателя разума и Векны, который хочет не просто поработить, а в корне изменить нашу Землю, начиная с крошечного вымышленного городка Хоукинса, штат Индиана. Кроме того, нам представили ряд важных для сюжета и развития героев диалогов и монологов, которые тоже требовали своего развития.
В этом смысле мы получаем ровно то, что заявлено, без сюрпризов. «Очень странные дела» в плане драматургии вообще словно намеренно далеки от совершенства и содержат массу моментов, за которые бранят нерадивых студентов в киношколах. Например, братья Даффер обожают прием «бог из машины», когда спасение персонажей в катастрофическом положении приходит словно с небес, какое-то поразительное совпадение в последний момент. Это случается так часто, что зрителю даже не смешно. В финальном эпизоде таких «богов» будет очень много, надо на это настроиться.
Упомянутый план действий, реализацию которого нам показывают, тоже проходит назойливым лейтмотивом сериала. За пять сезонов Дафферы использовали этот прием миллион раз, и мы долго слушали, что придумали герои, а потом еще дольше смотрели, как идеально проработанная схема в какой-то момент нарушалась, хотя вроде всё было проработано на бумаге до мелочей. Дафферы словно демонстрировали нам сценарную «кухню»: вот они создают конструкцию фабулы, а вот они ее же дальше деконструируют, чтобы мы волновались за персонажей. А мы почему-то не очень волновались, потому что в этом сериале герои практически «бессмертны» и удивительным образом выживают, поскольку зрители их любят, а новых вводить Дафферам лень. И даже когда они это делают, они это недокручивают. Например, харизматичный школьный сквернослов Дерек, который стал звездой первых четырех эпизодов, в оставшихся сериях, включая финальную, выведен на периферию действия. Далее герои слишком часто вслух подробно проговаривают то, что зритель уже давно и так понял. От этого неловко. По этой причине такой важный монолог Уилла, которым торжественно завершался седьмой, предпоследний эпизод, никого не мог впечатлить, потому что мы его тайну уже давно знали, и зачем нам теперь тратить свое время на то, чтобы услышать всё это от него же? А главное — его большой секрет не очень ложится в повествование. Более того, кажется даже, что Уилл «не такой, как другие», поскольку его похитил Векна, то есть в результате травмы, а не сам по себе. И это полностью выбивается из того дискурса сериала, о котором мы поговорим дальше.
Это всё, пожалуй, общие места, но не хочется портить никому удовольствие от просмотра. Скажем лишь: можно было ожидать, что эти два часа будут сплошным экшеном, а в итоге мы получили словно бы сдвоенный эпизод, где гигантский кусок подан как эпилог с несколько разочаровывающим резюме. После просмотра останется слишком много вопросов без ответа, а его может и не быть, в том числе в заявленных сейчас спин-оффах ОСД и только что вышедшем спин-оффе в виде романа «Так или иначе» про Нэнси Уиллер. Никаких объяснений, где эти ответы искать, пока нет. Хотя Дафферам в ближайшее время придется ответить на много этих неудобных вопросов от журналистов и фанатов, что для сериала, конечно, станет дополнительной рекламой.
Почему «Очень странные дела» так популярны.
Не так просто это объяснить. Когда сериал или фильм становится культурным феноменом, у этого обычно есть относительно простое объяснение. Он должен резонировать с тем, что волнует самую широкую аудиторию. Например, «Игра в кальмара» была про то, что людей совсем довели, что острая нужда в деньгах толкает их на безрассудный риск и что даже из самой хитроумной ловушки выход всё же есть, просто надо идти до конца. «Игра престолов» — о том, что такое политическая жизнь, кто те люди, которые управляют миром, как они борются за власть и какую цену за нее платят.
«Очень странные дела» могут на этом фоне показаться уютным эскапистским ретро, особенно для ровесников сорокалетних на данный момент Дафферов. Приятно вспомнить детство, увидеть наяву страшилки из того времени, тактильно ощутить 1980-е, которые не просто так сейчас в моде. Скрыться там от проблем, мысленно побыть среди ребят, которые сражаются с чудовищами, а в остальное время дружат, ссорятся, влюбляются, придумывают что-то. Идеальная развлекаловка.
И всё же это совсем не окончательный ответ. Ключевая тема сериала «Очень странные дела» — страх. И пять сезонов мы этот страх вместе с Дафферами разбирали на разных уровнях, и везде оказывалось, что мы можем подключиться к героям, потому что в каждом случае нам этот страх был понятен, мы его знаем, мы, скорее всего, с ним и живем. Перечислим только самые очевидные кошмары ОСД.
Незащищенность даже в собственном доме. Дафферы не просто так заставляют персонажей пережить именно у себя, в своей «крепости», самые страшные моменты. Туда может залезть потусторонний монстр, могут вломиться солдаты или полиция, в каждой комнате за полузакрытой дверью может твориться полное безумие. Стоит отвернуться от твоего собеседника — а его уже нет, или он в трансе, или еще что-то случилось. Дафферы знают, что эта уязвимость свойственна современному человека, и они ее прокачивают до максимума.
Страх потерять близкого человека. Здесь этого сколько угодно: умершие дети, жертвующие собой на твоих глазах друзья, девушка, которую ты любишь, а она всё равно ускользает от тебя прямо на глазах. От мистического уровня к бытовому — почти без дистанции, потому что факт потери всё равно одинаков, утверждают Дафферы. Это сериал 18+, так что этот страх целевой аудитории очень знаком.
Неработающие социальные институты. ОСД как будто далеки от политики, и хотя действие охватывает период президентства Рейгана, а в прошлых сезонах возникала «советская угроза», мы вряд ли увидим очевидные приметы его правления. Но обратите внимание, что больницы, полицейские участки, школа и другие учреждения оказываются местами, где тебе не только могут помочь, но где, напротив, еще опаснее, чем дома. Что уж говорить об армии — она здесь полностью дискредитирована: в пятом сезоне военные без всяких объяснений оккупируют город Хоукинс, занимаются самоуправством, похищают детей, расстреливают гражданских. Без ограничений. А наука занимается экспериментами над людьми. Это кризис цивилизации как системы, и в пятом сезоне уже очевидно, что проще победить всемогущего Истязателя разума, чем порочную государственную систему, античеловечную и жестокую.
Страх признаться самому себе в том, кто ты есть и чего ты хочешь. Он проходит с большинством героев, хотя некоторым Дафферы «разрешили» относительно рано освободиться от этого гнета и стать свободными и временами счастливыми. И смежный страх — открыть окружающим свое истинное «я», а не то, которое навязано существующими ролевыми моделями. Этим в сериале будут заниматься до самого конца, и кто скажет, что ему эти страхи совершенно чужды?
А секрет сериала в том, что Дафферы всё же дают рецепт, не оставляя зрителя со всеми этими страхами наедине. Их рецепт как раз и есть в том, чтобы проанализировать себя и понять, кто ты на самом деле. Потом найти в себе смелость поставить перед этим фактом тех, кто рядом, даже если это будет болезненный процесс. Дафферы верят, что если сделать это искренне, то тебя поймут и примут, потому что на то и нужны друзья и родные. Более того, они, скорее всего, и так про тебя всё давно поняли, просто тактично молчали. Далее надо отважиться действовать в соответствии с теми тайнами, которые ты для себя открыл, и тогда ничто не устоит.
ОСД — это гимн объединению поколений. «Отцы» и «дети» здесь часто находятся в конфликте, но в итоге за счет честности, порядочности и правильных поступков они вместе находят выход. Потому что друг без друга им не обойтись. С одной стороны, сериал наполнен тревогой за детей: кто завладеет их головами и сердцами, тот и будет править новыми миром, говорят Дафферы. С другой, они же верят в то, что дети уже обладают безграничными внутренними возможностями, которые помогут им увидеть ложь и сделать правильные выводы. И что надо особенно внимательно работать с детскими травмами, потому что всё зло на самом деле оттуда, и надо его извергнуть из себя, как черный порошок Векны.
Несовершенный финальный эпизод Дафферы заканчивают на самом деле уже на титрах. Там звучит песня Дэвида Боуи Heroes. Написана она под впечатлением от Берлинской стены, а как раз в 1989 году, когда заканчивается действие сериала, проклятый символ несвободы был разрушен, уничтожен, как и то зло, с которым боролись герои. И тоже вся эта борьба была не без жертв. Так утверждается вера в человека, в ближний круг, в теорию малых дел, которые становятся большими и глобальными. И в то, что, как говорил Галич, «не надо бояться». Вот все эти миллиарды минут ОСД говорят о том, что люди по всему миру хотят в это верить. А вкусовые, технические и художественные недостатки сериала — так кто же без греха?