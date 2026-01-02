Календарь на 2 января: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Святой Игнатий был учеником апостола Иоанна Богослова и епископом Антиохийским. В 107 году император Траян потребовал от него отречься от Христа. Получив отказ, правитель приговорил Игнатия к казни в Риме. По пути в столицу империи он написал семь знаменитых посланий к христианским общинам, в которых призывал укреплять веру, хранить единство и повиноваться епископам. Римлян он просил не хлопотать о его помиловании, желая «быть измельченным зубами зверей, чтобы сделаться чистым хлебом Христовым». Игнатий был растерзан львами на арене амфитеатра (по преданию, это произошло в Колизее). Игнатий Богоносец почитается как один из мужей апостольских — непосредственных преемников апостолов. К нему обращаются в молитвах за укреплением веры, мужеством в исповедании Христа и защитой от расколов.