С 1 января изменятся сроки подачи показаний счётчиков и оплаты квитанций ЖКХ. На что обратить внимание в 2026 году

— Управляющие компании обычно сами предупреждают об изменениях в сроках подачи показаний счётчиков. Например, если обычные даты — с 20-го по 25-е число месяца, то в декабре показания принимали раньше — с 14-го по 17-е. Но некоторые управляющие компании могли и не менять сроки передачи показаний. Таким образом, если брать январь, то сроки оплаты вернутся к привычным. Только стоит учесть, что показания счётчиков будут чуть больше. Ведь по факту показания будут передаваться не за месяц, а за полтора, — отметила Елена Кузнецова.