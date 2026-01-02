С 1 января изменятся сроки подачи показаний счётчиков и оплаты квитанций ЖКХ. На что обратить внимание в 2026 году

Когда нужно оплатить квитанцию за декабрь.
Коммунальные платежи за услуги ЖКХ за декабрь 2025 года нужно сделать до 12 января 2026 года. Обычно жильцы должны оплачивать ЖКУ до 10-го числа месяца, который следует за расчётным.
— В 2026 году 10 января выпадает на субботу. Это выходной. Тут включается правило переноса сроков оплаты на ближайший рабочий день. В данном случае это будет понедельник, 12 января. Следовательно, декабрьские квитанции можно оплатить до 12 января 2026 года включительно, — рассказала юрист Елена Кузнецова.
Как изменятся сроки передачи показаний счётчиков.
Единого срока формирования квитанций в России нет. Он зависит от региона и поставщика ресурсов. Так, в Московской области Единый информационный расчётный центр ещё в конце 2025 года заранее уведомил управляющие компании об изменении сроков формирования квитанций за декабрь. Они были сформированы до 25 декабря. При этом передача показаний по счётчикам переносилась на срок до 10 декабря.
— Управляющие компании обычно сами предупреждают об изменениях в сроках подачи показаний счётчиков. Например, если обычные даты — с 20-го по 25-е число месяца, то в декабре показания принимали раньше — с 14-го по 17-е. Но некоторые управляющие компании могли и не менять сроки передачи показаний. Таким образом, если брать январь, то сроки оплаты вернутся к привычным. Только стоит учесть, что показания счётчиков будут чуть больше. Ведь по факту показания будут передаваться не за месяц, а за полтора, — отметила Елена Кузнецова.
Как изменится срок оплаты квитанций с 1 марта 2026 года.
Стоит иметь в виду, что в 2026 году в принципе произойдут серьёзные изменения в сроках оплаты квитанций. Если сейчас рассылка счетов начинается с 1-го числа месяца, то с 1 марта станет с 5-го.
На данный момент оплачивать квитанции нужно до 10-го числа месяца, который следует за истекшим. С 1 марта 2026 года оплату нужно будет вносить до 15-го числа.
Когда начнут начислять пени за просрочку по коммунальным платежам.
Если просрочка составляет менее 30 дней, то погасить её можно без пеней. Они начинают начисляться с 31-го дня. Размер пеней — 1/300 ставки рефинансирования Центробанка за каждый день просрочки.
Если долг сохранится, то с 91-го дня сумма пеней значительно вырастет и составит уже 1/130 ставки рефинансирования за день.