Останки убитых в ОАЭ «друга» Павла Дурова и его жены доставили в Петербург

Роман и Анна Новак были объявлены пропавшими без вести осенью 2025 года. 2 октября пара поехала из Дубая на встречу с предполагаемыми инвесторами в городе Хатта. После этого связь с ними оборвалась. Оказалось, что их убили. СК подтвердил, что Новака и его жену закопали в пустыне ОАЭ. Не исключено, что они стали жертвами заказного убийства.