Останки убитых в ОАЭ «друга» Павла Дурова и его жены доставили в Петербург

Тела криптобизнесмена Романа Новака, который называл себя другом Павла Дурова, и его жены Анны, убитых в Объединённых Арабских Эмиратах, доставили в Санкт-Петербург. Как сообщили в правоохранительных органах, их останки вернули на родину самолётом.

«Тела Романа Новака и его жены Анны доставили самолетом в Петербург», — сказал собеседник ТАСС.

Роман и Анна Новак были объявлены пропавшими без вести осенью 2025 года. 2 октября пара поехала из Дубая на встречу с предполагаемыми инвесторами в городе Хатта. После этого связь с ними оборвалась. Оказалось, что их убили. СК подтвердил, что Новака и его жену закопали в пустыне ОАЭ. Не исключено, что они стали жертвами заказного убийства.

