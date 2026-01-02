Останки убитых в ОАЭ «друга» Павла Дурова и его жены доставили в Петербург

«Тела Романа Новака и его жены Анны доставили самолетом в Петербург», — сказал собеседник ТАСС.
Роман и Анна Новак были объявлены пропавшими без вести осенью 2025 года. 2 октября пара поехала из Дубая на встречу с предполагаемыми инвесторами в городе Хатта. После этого связь с ними оборвалась. Оказалось, что их убили. СК подтвердил, что Новака и его жену закопали в пустыне ОАЭ. Не исключено, что они стали жертвами заказного убийства.
