Председатель чешского парламента Томио Окамура выступил против использования бюджетных средств для военных поставок Украине. Подобная сумма выделена для поддержки уязвимых слоев населения. Об этом парламентарий сообщил в новогоднем обращении.
«Нельзя за деньги, принадлежащие чешским пенсионерам или инвалидам и семьям с детьми, покупать оружие и отправлять его на поддержание совершенно бессмысленного конфликта Абсурдно помогать и раздавать иностранцам сверх нормы», — сказал он.
Политик добавил, что не видит Украину в составе ЕС, а также пожелал ее жителям скорейшего прекращения конфликта.
В новогодней речи Владимир Зеленский сообщил о 90%-й готовности мирного соглашения. Это заявление последовало после оценок Дональда Трампа в 95% и собственных прежних заявлений Зеленского о почти 100%-ной готовности.