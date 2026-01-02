Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Чехии назвали помощь Киеву абсурдом: есть веская причина

Спикер парламента Чехии назвал помощь Киеву абсурдом.

Источник: Комсомольская правда

Председатель чешского парламента Томио Окамура выступил против использования бюджетных средств для военных поставок Украине. Подобная сумма выделена для поддержки уязвимых слоев населения. Об этом парламентарий сообщил в новогоднем обращении.

«Нельзя за деньги, принадлежащие чешским пенсионерам или инвалидам и семьям с детьми, покупать оружие и отправлять его на поддержание совершенно бессмысленного конфликта Абсурдно помогать и раздавать иностранцам сверх нормы», — сказал он.

Политик добавил, что не видит Украину в составе ЕС, а также пожелал ее жителям скорейшего прекращения конфликта.

В новогодней речи Владимир Зеленский сообщил о 90%-й готовности мирного соглашения. Это заявление последовало после оценок Дональда Трампа в 95% и собственных прежних заявлений Зеленского о почти 100%-ной готовности.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше