Главные монстры 2025: ведьма из Балашихи, Хоботова с пыточными рехабами и маньяк-нумеролог

Алексей Смирнов, экс-губернатор Курской области.
16 апреля 2025 года произошло громкое задержание бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, который возглавлял регион всего несколько месяцев. Смирнов, ранее занимавший пост первого заместителя губернатора Романа Старовойта, подал в отставку 5 декабря 2024 года, за чем последовало задержание.
Следствие обвинило экс-губернатора в коррупции и растрате бюджетных средств, связанных с возведением двух опорных пунктов для пограничной службы ФСБ. Смирнову вменяется, что он допускал к выполнению государственных контрактов только тех подрядчиков, которые выплачивали откаты до 15% от суммы договора. Ущерб бюджету от его действий превышает миллиард рублей.
Скандальный блогер Арсен Маркарян.
23 августа 2025 года Арсен Маркарян, популярный блогер, известный спорными высказываниями про женщин и политику, был задержан по делу о реабилитации нацизма. МВД сообщает, что во время задержания он прятался в багажнике, но сам обвиняемый это опроверг. Он был арестован, 3 сентября суд продлил арест до 9 ноября, несмотря на раскаяние Маркаряна и готовность сотрудничать со следствием. В своем телеграм-канале он рассказал о борьбе с депрессией и выразил сожаление о прошлых высказываниях. 5 ноября арест Маркаряна был продлён ещё на два месяца. Рассмотрение дела продолжается.
Убийца-ведьма из Балашихи.
В ноябре 2025 года в Балашихе была задержана 31-летняя Елена Цуцкова, подозреваемая в убийстве своего шестилетнего сына. По версии следствия, женщина совершила преступление в квартире, после чего выбросила фрагменты тела в Гольяновский пруд на востоке Москвы. Цуцкова находилась на учёте у психиатра, имела проблемы с наркотиками и увлекалась эзотерикой, называя себя ведьмой. Суд отправил её под стражу до 16 января 2026 года, ей предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ «Убийство».
Богородский маньяк: убийца-эзотерик под арестом.
20 ноября Ногинский городской суд Подмосковья арестовал 46-летнего Дмитрия Артамошина, которого прозвали «богородским маньяком». Следователи подозревают его в серии убийств девушек, которых он зазывал по объявлению о поиске няни для сына. 27 июля он похитил Алёну Б. из Королёва, а 27 октября — Марию В. из Москвы, ещё одной жертве удалось сбежать. Ранее от Дмитрия ушла супруга — женщина опасалась за свою жизнь.
Артамошин был поклонником фильмов ужасов и ассоциировал себя с маньяком Майклом Майерсом из франшизы «Хэллоуин». Родившийся 27 августа, он был одержим числом 27, для него это символ «завершения» и «конца всех начал». Исходя из своей нумерологии, он и спланировал преступления. В конце декабря на его участке в СНТ в Богородском округе обнаружили тела двух его жертв.
Анна Хоботова: садистские рехабы под маской помощи.
28 ноября 2025 года Истринский городской суд Московской области арестовал Анну Хоботову, главу фонда помощи детям «Галактика» и владелицу сети детских реабилитационных центров. Она обвиняется в незаконном лишении свободы, истязании несовершеннолетних и оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.
По версии следствия, Хоботова организовала в подмосковном Дедовске реабилитационный центр без необходимых лицензий, где незаконно находились 24 подростка. Родители платили от 100 до 200 тысяч рублей в месяц за услуги, однако вместо обещанной помощи дети подвергались избиениям и пыткам, а за проступки лишались еды.
Хоботова не признала свою вину. Она арестована до 22 января 2026 года.
Девятиклассник арестован за убийство ребёнка.
Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца девятикласснику Тимофею, который 16 декабря пришёл в свою школу в Одинцове в балаклаве с ножом и совершил нападение. Он ранил охранника и убил десятилетнего ученика, который пытался его остановить. После атаки подросток забаррикадировался в классе.
На место происшествия прибыли правоохранительные органы, в том числе спецназ и профессиональные психологи, которые вели переговоры с нападавшим. В результате им удалось убедить подростка сдаться — и он был задержан.
Уголовное дело возбуждено по статьям 105 УК РФ, что подразумевает обвинения в убийстве и покушении на убийство. Подросток признал свою вину.
Хищение в СПбГУП.
В Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов (СПбГУП) задержаны первый проректор Лариса Пасешникова и главный бухгалтер Юлия Шаркевич по делу о хищении 26,9 млн рублей, выделенных на научные исследования. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере.
Следствие предполагает, что сотрудники вуза предоставили министерствам заведомо ложные данные о научной ценности работ, что привело к получению субсидий, значительно превышающих реальные затраты. Отстраненный профессор Александр Запесоцкий, находящийся за границей на лечении, также подозревается в причастности к хищениям, но отрицает свою вину.
Учительница из Петербурга: виновна или жертва оговора.
16 декабря 2025 года в Санкт-Петербурге была задержана 22-летняя учительница английского языка Афина Симеонидис. Выборгский районный суд первоначально отправил её в следственный изолятор до 15 февраля 2026 года. Симеонидис обвинили в совращении двух 12-летних школьников — по версии следствия, с апреля по июль 2025 года она трижды приглашала детей к себе домой и принуждала их к действиям сексуального характера. Учительница отрицает свою вину, утверждая, что её оговорил один из учеников, который был в неё влюблён. В дело вмешался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин — и Симеонидис изменили меру пресечения. Расследование продолжается.