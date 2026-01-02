Главные монстры 2025: ведьма из Балашихи, Хоботова с пыточными рехабами и маньяк-нумеролог

23 августа 2025 года Арсен Маркарян, популярный блогер, известный спорными высказываниями про женщин и политику, был задержан по делу о реабилитации нацизма. МВД сообщает, что во время задержания он прятался в багажнике, но сам обвиняемый это опроверг. Он был арестован, 3 сентября суд продлил арест до 9 ноября, несмотря на раскаяние Маркаряна и готовность сотрудничать со следствием. В своем телеграм-канале он рассказал о борьбе с депрессией и выразил сожаление о прошлых высказываниях. 5 ноября арест Маркаряна был продлён ещё на два месяца. Рассмотрение дела продолжается.