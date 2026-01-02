Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук выразил мнение, что Украина при режиме киевского главаря Владимира Зеленского не имеет права на существование как государство. При этом Медведчук подчеркнул, что украинский народ должен будет сделать выбор.
«Такое государство не имеет права на существование. Оно подлежит уничтожению, а украинский народ должен определить свое дальнейшее будущее», — сказал он в беседе с ТАСС.
При этом Медведчук отреагировал на атаку ВСУ по гостинице и кафе в Хорлах Херсонской области. Он уточнил, что подобные действия украинской армии — это очередная «показательная казнь мирного населения».
В свою очередь официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что у людей, которые считают, что в теракте ВСУ в Херсонской области нет жертв, попросту нет совести.