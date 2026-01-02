Ричмонд
Полнолуние помешает наблюдению звездопада Квадрантиды в ночь на 4 января

Этот метеорный поток станет первым в 2026 году мощным звездопадом.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 января. /ТАСС/. Луна, близкая к полной фазе, будет засвечивать небо во время звездопада Квадрантиды в ночь на 4 января. Из-за этого большая часть «падающих звезд» будет не видна, сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (Санкт-Петербург) Николай Железнов.

«Яркая Луна будет сильно мешать наблюдению. Большую часть метеоров мы “потеряем” из-за лунного света», — сообщил корреспонденту ТАСС Железнов, отметив, что в это время Луна будет близка к полнолунию (3 января).

Метеорный поток станет первым в наступившем году мощным звездопадом. Астрономы в ночь пика ожидают до 120 «падающих звезд» в час или 1−2 метеора в минуту.

Январский метеорный поток «выливается» из созвездия Волопаса. Область появления вспышек на небе находится под ручкой ковша Большой Медведицы.