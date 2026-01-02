Полнолуние помешает наблюдению звездопада Квадрантиды в ночь на 4 января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 января. /ТАСС/. Луна, близкая к полной фазе, будет засвечивать небо во время звездопада Квадрантиды в ночь на 4 января. Из-за этого большая часть «падающих звезд» будет не видна, сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (Санкт-Петербург) Николай Железнов.