Первого в 2026 году пьяного водителя в Петербурге лишили прав под конфетти

Ранее Life.ru сообщал, что автоматическое продление водительских прав в РФ заканчилось 31 декабря. С 1 января автопродление больше не действует. Мера и так была временной. Теперь водителям за просроченные удостоверения грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.