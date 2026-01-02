Первого в 2026 году пьяного водителя в Петербурге лишили прав под конфетти

Пьяного водителя в Петербурге лишили прав под конфетти. Видео © Telegram / SHOT.
Как сообщает SHOT, инцидент произошёл почти сразу после полуночи в Красносельском районе Петербурга. Мужчину задержали за рулём легкового автомобиля и оформили первый в году протокол по статье 12.8 КоАП РФ — управление ТС в пьяном виде.
В честь этого случая сотрудники ДПС устроили небольшой салют из конфетти. Сам нарушитель, судя по всему, не до конца осознавал происходящее и явной радости не проявил.
Ранее Life.ru сообщал, что автоматическое продление водительских прав в РФ заканчилось 31 декабря. С 1 января автопродление больше не действует. Мера и так была временной. Теперь водителям за просроченные удостоверения грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.