Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первого в 2026 году пьяного водителя в Петербурге лишили прав под конфетти

Одним из первых нарушителей в 2026 году стал петербуржец Александр, которого остановили за рулём в состоянии опьянения. Полицейские отметили это событие хлопушкой и поздравили водителя с «новогодним» протоколом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Источник: Life.ru

Пьяного водителя в Петербурге лишили прав под конфетти. Видео © Telegram / SHOT.

Как сообщает SHOT, инцидент произошёл почти сразу после полуночи в Красносельском районе Петербурга. Мужчину задержали за рулём легкового автомобиля и оформили первый в году протокол по статье 12.8 КоАП РФ — управление ТС в пьяном виде.

В честь этого случая сотрудники ДПС устроили небольшой салют из конфетти. Сам нарушитель, судя по всему, не до конца осознавал происходящее и явной радости не проявил.

Ранее Life.ru сообщал, что автоматическое продление водительских прав в РФ заканчилось 31 декабря. С 1 января автопродление больше не действует. Мера и так была временной. Теперь водителям за просроченные удостоверения грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.