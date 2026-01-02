Ледяной экстрим: в Челябинской области состоялся ночной заплыв «моржей»

Под Миассом состоялось ночное купание в проруби под факелами.
«Моржи» Миасса Челябинской области провели уникальный в мире регулярный ночной заплыв в ледяной проруби. Мероприятие в поселке Ленинск стало визитной карточкой клуба. Информация о событии участники опубликовали в соцсетях.
«Единственный в мире ночной заплыв вновь прошел масштабно и интересно. На фестивале была разминка с фитнес-клубом, зажигание финских свечей вдоль проруби, ну и конечно купание в ледяной проруби», — отмечают организаторы на странице клуба «Моржи Миасса ЛЕНИНСК» в социальной сети «ВКонтакте».
Помимо самого заплыва в 25-метровой проруби, гости и участники заплыва могли согреться в горячем чане под открытым небом. Кульминацией вечера стала дегустация наваристого супа шулюма, приготовленного в уличном котле.