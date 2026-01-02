Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ледяной экстрим: в Челябинской области состоялся ночной заплыв «моржей»

«Моржи» Миасса Челябинской области провели уникальный в мире регулярный ночной заплыв в ледяной проруби. Мероприятие в поселке Ленинск стало визитной карточкой клуба. Информация о событии участники опубликовали в соцсетях.

Под Миассом состоялось ночное купание в проруби под факелами.

«Моржи» Миасса Челябинской области провели уникальный в мире регулярный ночной заплыв в ледяной проруби. Мероприятие в поселке Ленинск стало визитной карточкой клуба. Информация о событии участники опубликовали в соцсетях.

«Единственный в мире ночной заплыв вновь прошел масштабно и интересно. На фестивале была разминка с фитнес-клубом, зажигание финских свечей вдоль проруби, ну и конечно купание в ледяной проруби», — отмечают организаторы на странице клуба «Моржи Миасса ЛЕНИНСК» в социальной сети «ВКонтакте».

Помимо самого заплыва в 25-метровой проруби, гости и участники заплыва могли согреться в горячем чане под открытым небом. Кульминацией вечера стала дегустация наваристого супа шулюма, приготовленного в уличном котле.