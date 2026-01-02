Ледяной экстрим: в Челябинской области состоялся ночной заплыв «моржей»

«Единственный в мире ночной заплыв вновь прошел масштабно и интересно. На фестивале была разминка с фитнес-клубом, зажигание финских свечей вдоль проруби, ну и конечно купание в ледяной проруби», — отмечают организаторы на странице клуба «Моржи Миасса ЛЕНИНСК» в социальной сети «ВКонтакте».