Сразу шесть аэропортов России приостановили полёты на фоне атаки дронов

«Аэропорты — Домодедово, Жуковский Раменское, Самара (Курумоч), Пенза, Ярославль (Туношна), Оренбург — введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в заявлении пресс-службы Росавиации в Telegram-канале.
Перед этим силы противовоздушной обороны сбили ещё один беспилотник — тридцатый по счёту, летевший в сторону Москвы. Официальная информация о возможных последствиях на земле не поступала.
