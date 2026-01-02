Ричмонд
Сразу шесть аэропортов России приостановили полёты на фоне атаки дронов

Росавиация ввела временные ограничения в московском аэропорту Домодедово, а также в аэропорту Жуковский Московской области. Кроме этого запрет на полёты с полуночи 2 января действует в аэропортах Самары, Пензы, Ярославля и Оренбурга.

«Аэропорты — Домодедово, Жуковский Раменское, Самара (Курумоч), Пенза, Ярославль (Туношна), Оренбург — введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в заявлении пресс-службы Росавиации в Telegram-канале.

Перед этим силы противовоздушной обороны сбили ещё один беспилотник — тридцатый по счёту, летевший в сторону Москвы. Официальная информация о возможных последствиях на земле не поступала.

