В Бразилиа появилась яблоня Алматинского апорта

В ботаническом саду бразильской столицы состоялась официальная презентация яблони Алматинского апорта. На дереве появилась информационная табличка.

Источник: DKNews.kz

Теперь посетители смогут узнавать об истории легендарного казахстанского сорта, передает DKNews.kz.

Кто принял участие.

На церемонии присутствовали представители власти, дипломатического корпуса и общественных организаций. С бразильской стороны выступили:

исполнительный секретарь по международным вопросам правительства федерального округа Паоло Сезар Чавес заместитель директора Ботанического сада Даниэлла Фернандес Мартинс Аньос Соарес президент форума дружбы «Казахстан-Бразилия» Улиссес Ридель президент торгово-промышленной палаты «Бразилия-Казахстан» Кассиано Виана представители МИД, общественности и местных СМИ.

Почему это важно.

Посол Казахстана в Бразилии Болат Нусупов отметил: теперь Казахстан, как и многие другие страны, представлен в ботаническом саду своей «визитной карточкой» — яблоней Алматинского апорта.

Он рассказал об истории происхождения апорта, его значении для казахской культуры и поблагодарил сотрудников сада за заботу о деревьях.

Апорт — один из самых узнаваемых символов Алматы, а по легендам именно здесь родина «диких яблок».

Реакция бразильской стороны.

Представитель правительства федерального округа Паоло Чавес поблагодарил Казахстан за пополнение коллекции.

По его словам, яблоня апорта:

станет ещё одной точкой притяжения для посетителей усилит интерес к Казахстану будет напоминать о дружбе двух стран.

Количество гостей ботанического сада Бразилиа ежегодно растёт — и такой символ наверняка привлечёт внимание.

Что представляет собой ботанический сад Бразилиа.

Ботанический сад Бразилиа (Jardim Botânico de Brasília) основан в 1985 году. Это первый сад в стране, где преобладает экосистема Серрадо — уникальный саванный биом Бразилии.

общая площадь — около 5000 гектаров для посещения открыто более 500 гектаров здесь растут редкие виды деревьев и растений.

Особая зона сада — «Аллея Наций и Государств». Здесь собраны растения, символизирующие разные страны мира:

сакура — из Японии лаванда, олива, жасмин — из Испании пальмы и инжир — из Израиля.

Теперь рядом с ними — и яблоня Алматинского апорта.

Посадка апорта — не просто красивый жест. Это символ культурного диалога, напоминание о корнях и ещё один мост между Казахстаном и Бразилией.