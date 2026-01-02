Катаемся на тюбинге весело и безопасно: полный гид по выбору трассы и правилам, которые спасают жизни

Организатор и персонал. У легальной трассы есть владельцы: парк, лыжный комплекс, городская служба. На месте присутствуют инструкторы, которые следят за очередью и безопасностью. Самодельная горка не имеет ответственности, а если случится ЧП — помощи ждать неоткуда. Подготовленный склон. Трасса представляет собой желоб с укатанным снегом, уклоном не больше 20° и отсутствием деревьев, ям и камней. Внизу склона достаточно места для торможения, нет водоёмов или автомагистралей. Стихийные горки формируются «как выйдет» — их траектория может вывести прямо на тротуар или дорогу. Отдельные зоны подъёма и спуска. На трассе подъём и спуск разделены: есть лестница или подъёмник. На стихийной горке катающиеся поднимаются по месту спуска, что приводит к столкновениям. Ограждения и безопасность. Легальные трассы огорожены сеткой или снежным бортом, опоры закрыты матами. Есть освещение. Самодельные горки не имеют ограждений: поблизости могут быть деревья, столбы и машины. Правила и информационные щиты. На официальных трассах висит список правил и возрастных ограничений: часто указаны телефоны службы помощи. Стихийные горки лишены инструкций.