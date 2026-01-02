Курганские перевозчики подняли цены на билеты с 1 января

В Курганской области подорожал проезд на междугородних маршрутах.
Перевозчики в Курганской области с 1 января повысили стоимость проезда на ряде маршрутов. Подорожание коснулось межрегиональных, межмуниципальных направлений и пригородных электричек.
«С 1 января 2026 года в Курганской области перевозчики повысили стоимость проезда по межрегиональным маршрутам. Также по решению региональных властей почти на 10% выросла стоимость проезда в пригородных электричках», — пишет telegram-канал «Курганский транспорт».
Так тарифы перевозчиков выросли на 4% и 6% на маршрутах, связывающих Тюмень и Шадринск. На межмуниципальном маршруте «Петухово — Курган» стоимость проезда увеличилась примерно на 16%.
В период новогодних праздников в Курганской области отменили свыше двух тысяч рейсов на пригородных и междугородных автобусных линиях. Отмена связана с изменением расписания на праздничные дни и отдельными решениями по организации межмуниципальных перевозок.