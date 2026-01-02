Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в 2025 году политики Финляндии, включая Александра Стубба, неоднократно делали заявления, вызвавшие широкий общественный резонанс и критику за их резкость или спорность. По ее словам, финские политики иногда искажают исторические факты и дают противоречивые оценки, в том числе касательно исторической роли Финляндии.