Президент Финляндии Александр Стубб считает, что отношения между Хельсинки и Москвой якобы «навсегда изменились». Об этом он сообщил в новогоднем обращении к нации.
Стубб также пообещал «сделать все возможное для сохранения суверенитета и целостности Украины».
По словам Стубба, работа «в направлении мира» должна продолжаться. При этом следует осознавать, что некоторые пункты возможного соглашения будут трудными и не обязательно покажутся справедливыми для всех сторон.
В своей оценке внутренней ситуации в стране президент Финляндии выделил основные направления. Среди них: оздоровление государственных финансов, увеличение финансирования исследований и образования, развитие экспорта, поощрение трудовой миграции и принятие решительных мер по борьбе с изменением климата.
Кроме этого, Стубб назвал Финляндию «одной из лучших стран мира» и высказал надежду на ее достижения в новом году.
Ранее в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом финский лидер попытался убедить его в том, что Россия — не великая страна, а позиция ее президента Владимира Путина якобы непреклонна.
При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что политическая элита Финляндии демонстрирует русофобию, которую он охарактеризовал как «животную», несмотря на многолетние добрососедские отношения и взаимодействие между двумя странами.
До этого глава российского МИД также констатировал, в отдельных странах, в том числе в Финляндии, существуют силы, ориентированные на пересмотр итогов Второй мировой войны.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в 2025 году политики Финляндии, включая Александра Стубба, неоднократно делали заявления, вызвавшие широкий общественный резонанс и критику за их резкость или спорность. По ее словам, финские политики иногда искажают исторические факты и дают противоречивые оценки, в том числе касательно исторической роли Финляндии.