NYT сообщила о якобы просьбе РФ к США прекратить преследование танкера Bella 1

Российская сторона якобы направила дипломатическую ноту США с просьбой отказаться от попыток задержать танкер Bella 1, следовавший в Венесуэлу. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на некие неназванные источники.
Американские власти стремятся остановить это судно в рамках кампании по блокировке поставок венесуэльской нефти.
Как пишет источник, обращение якобы было направлено в ведомство США незадолго до наступления нового 2026 года.
Информация о данном судне якобы была обновлена в Российском морском регистре судоходства. Теперь оно зарегистрировано под названием «Маринера» с указанием порта приписки Сочи.
Также уточняется, что экипаж нарисовал на борту российский триколор и передал об этом сообщение по радио. По имеющейся информации, 21 декабря экипаж отказался поднять государственный флаг, под которым судно шло ранее.