Тысяча дронов стали огненными крыльями: масштабное шоу в новгоднюю ночь попало в Книгу рекордов Гиннеса

В Абу-Даби поставили мировой рекорд с 62-минутным фейерверком и шоу дронов.

Источник: Комсомольская правда

Новый рекорд книги рекордов Гиннесса был зафиксирован 1 января в ОАЭ — там прошло самое масштабное в истории шоу беспилотников. Об этом пишет агентство WAM.

В новогоднем шоу были представлены дроны и фейерверки, само мероприятие длилось 15 минут. Его центральным образом стал феникс, символ возрождения, «нарисованный» в небе 2300 беспилотниками. Тысяча пиродронов имитировала огненные крылья мифической птицы.

Вторая фигура шоу под названием «Добро пожаловать» символизировала гостеприимство: она изображала человека, выходящего из моря с раскинутыми руками. Кульминацией мероприятия стала шестикилометровая пиротехническая инсталляция вдоль побережья от острова Маржан до Аль-Хамры.

Одновременно Абу-Даби установил мировой рекорд по самому длительному фейерверку в 62 минуты в сочетании с шоу из 6500 дронов.

Не так давно восьмилетняя девочка установила мировой рекорд по отжиманиям среди девушек и женщин.