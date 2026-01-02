Тысяча дронов стали огненными крыльями: масштабное шоу в новгоднюю ночь попало в Книгу рекордов Гиннеса

Новый рекорд книги рекордов Гиннесса был зафиксирован 1 января в ОАЭ — там прошло самое масштабное в истории шоу беспилотников. Об этом пишет агентство WAM.
В новогоднем шоу были представлены дроны и фейерверки, само мероприятие длилось 15 минут. Его центральным образом стал феникс, символ возрождения, «нарисованный» в небе 2300 беспилотниками. Тысяча пиродронов имитировала огненные крылья мифической птицы.
Вторая фигура шоу под названием «Добро пожаловать» символизировала гостеприимство: она изображала человека, выходящего из моря с раскинутыми руками. Кульминацией мероприятия стала шестикилометровая пиротехническая инсталляция вдоль побережья от острова Маржан до Аль-Хамры.
Одновременно Абу-Даби установил мировой рекорд по самому длительному фейерверку в 62 минуты в сочетании с шоу из 6500 дронов.
