Тысяча дронов стали огненными крыльями: масштабное шоу в новгоднюю ночь попало в Книгу рекордов Гиннеса

В новогоднем шоу были представлены дроны и фейерверки, само мероприятие длилось 15 минут. Его центральным образом стал феникс, символ возрождения, «нарисованный» в небе 2300 беспилотниками. Тысяча пиродронов имитировала огненные крылья мифической птицы.